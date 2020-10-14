Опубликованы эскизы зоны отдыха, которая появится в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге намерены благоустроить площадку, расположенную в границах улиц Антона Валека, Февральской Революции и Октябрьской площади. Фото: бюро ARCHIFORM.

В Екатеринбурге намерены благоустроить площадку, расположенную в границах улиц Антона Валека, Февральской Революции и Октябрьской площади. В мэрии уральской столицы рассмотрели и утвердили дизайн-проект обновления территории.

Его представил главный архитектор бюро ARCHIFORM Тимур Абдуллаев, передаёт пресс-служба администрации города.

Согласно проекту, в районе Октябрьской площади планируется построить подземную парковку. Стоянка будет создана на средства инвесторов в качестве подарка городу к его 300-летию.

Фото: бюро ARCHIFORM

На общественной территории оборудуют амфитеатр, где будут проводить массовые мероприятия, и детские площадки. Также здесь появятся кафе и лаунж-зона с гамаками. Маршруты пешеходных и велосипедных дорожек спроектированы так, чтобы они редко пересекались между собой.

Фото: бюро ARCHIFORM.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказал свою позицию относительно обустройства другого места в центре города — площади 1905 года. Он выступил против создания в центре города парка или сквера, а также заявил о необходимости переноса действующей парковки.