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Общество / Благоустройство и ЖКХ
19 октября 2020, 20:18

Екатеринбуржцам предлагают проголосовать за концепцию благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ

Парк

Онлайн-опрос, посвящённый парку им. 50-летия ВЛКСМ продлится до 23:59 1 ноября. Фото: Павел Ворожцов.

Администрация Екатеринбурга запустила онлайн-голосование, посвящённое проекту благоустройства парка им. 50-летия ВЛКСМ. Жители уральской столицы смогут выбрать те элементы благоустройства, которые они хотят видеть в парке.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, онлайн-опрос продлится до 23:59 1 ноября. Екатеринбуржцы смогут проголосовать как за уже представленные элементы благоустройства, вроде воркаут-площадок, велосипедных дорожек, прорезиненных тротуаров, цветников и скамей-качелей, так и предложить собственные варианты.

Регистрация для участия в голосовании не требуется. Пройти опрос можно на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

"Эскизный проект, выполненный на основе полученных от екатеринбуржцев предложений, будет представлен на общественные обсуждения", - сообщила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Областная газета Свердловской области

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