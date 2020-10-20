В Лобве появилась первая поселковая площадь

Благоустройство поселковой площади проводилось за счёт средств областного и федерального бюджетов Фото: департамент информполитики СО

Вчера в посёлке Лобва (Новолялинский ГО) открылась для жителей первая в истории населённого пункта площадь – по улице Советской. На создание общественного пространства власти муниципалитета затратили 15 млн рублей. В церемонии открытия принял участие областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Новая площадь примыкает к местному дому культуры и спорта. Поблизости располагаются магазины, почта, аптека, железнодорожный вокзал, а также остановки общественного транспорта. Фактически это центр поселковой жизни. В Лобве сейчас проживает почти 8 тысяч человек, и открытие первой благоустроенной территории стало для них особым событием.

– Жители очень рады, эмоции – самые позитивные, ведь никогда такого в посёлке не было. На площади появилась зона отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, уличные тренажёры. Смонтирована система уличного освещения, проложены пешеходные дорожки. Конечно, это совсем другой уровень жизни, – поделился мэр округа Сергей Бондаренко.

Областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов позитивно оценил проект и обратился к лобвинцам с просьбой:

– Берегите то, что сделано, и это место обязательно станет точкой притяжения не только для всех вас, но и для жителей близлежащих населённых пунктов.

Как выяснила «Облгазета», новая площадь – часть большого проекта по благоустройству центральной зоны посёлка. В следующем году пройдёт реконструкция участка вблизи мемориала бойцам Великой Отечественной войны. Вместе с площадью это будет единый комплекс под общим названием «Дорога памяти». Расходы на благоустройство составят 11 млн рублей.

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