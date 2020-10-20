Екатеринбург украли?

Проблема нелегальных парковок в Екатеринбурге стоит остро на протяжении последнего десятилетия Фото: Павел Ворожцов

Проблема нелегальных парковок в Екатеринбурге стоит остро на протяжении последнего десятилетия. Пока чиновники раздумывают, что с ней делать, к делу подключились общественники. Недавно в Интернете появился необычный портал под названием «Украденный Екатеринбург». На нём собирают информацию об участках, которые, предположительно, незаконно заняты организациями или частными лицами. Сегодня на карте отмечен 321 проблемный участок общей площадью 548,2 тысячи квадратных метров – это примерно 17 центральных стадионов! Проектом занимается команда уральских общественников. Корреспонденты «Облгазеты» встретились с одним из его создателей Дмитрием КРЕЧЕТОВЫМ.

Как это работает?

– В нашей команде – три человека, занимаемся проектом в свободное от основной работы время, – рассказывает Дмитрий. – Мы пишем много обращений в администрацию Екатеринбурга по поводу недочётов, которые видим на городских улицах. Одна из проблем – огромное количество парковок «для своих», на которые невозможно попасть обычным жителям. Площадки огорожены шлагбаумами, цепочками и заборами, и многим кажется, что это действительно частные территории. Но если посмотреть на кадастровую карту, то выясняется, что этих заборов там быть не должно: это территории общего пользования. Мы решили сгруппировать такие примеры и создать простой и понятный ресурс, который мы могли бы дополнять с участием всех жителей и который позволил бы системно решить проблему нелегальных парковок.

Идея проекта появилась в августе, а в сентябре портал открыли для общего доступа. И если изначально в базе насчитывалось около 150 тысяч захваченных квадратных метров, то сейчас их уже около 500 тысяч. Проблемные объекты отмечены крестиками на карте Екатеринбурга. К каждому прилагается описание и фотографии, включая панорамные снимки. У некоторых участков опубликована целая «биография» за последние несколько лет.

– Какие-то участки находим сами, о каких-то пишут жители: в день на электронную почту приходит по 10–15 заявок, – рассказывает Дмитрий. – Мы проверяем информацию по базе Росреестра, делаем фотографии, если необходимо, и вносим объект в базу: по времени это не очень затратный процесс. Но найти и отметить незаконно установленный шлагбаум – полдела. Самое сложное – обязать собственника его убрать: у нас нет для этого никаких рычагов.

Информация о парковках обновляется и уточняется ежедневно Фото: скриншот портала «украденный екатеринбург

Область дала добро

Дело пошло на лад, когда к проекту подключилось министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

«Министерство разделяет необходимость создания комфортного городского пространства и идею актуальности проблемы захваченных участков в Екатеринбурге. В связи с этим ведомством было принято решение подключиться к проекту в рамках своих полномочий», – сообщили в пресс-службе МУГИСО.

Создатели портала предоставили специалистам ведомства доступ к базе участков, которые включены в список «украденных». Департамент земельных отношений анализирует эти данные и направляет арендаторам земельных участков неразграниченной и областной собственности требования об устранении нарушений. Если земельный участок находится в муниципальной собственности, информацию о нём направляют в администрацию Екатеринбурга. По каждой территории специалисты дают комментарий. Если нарушения нет (например, участок находится в границах арендованного земельного участка и арендатор исправно за него платит) либо его устранили, объект исключается из базы.

Так произошло, например, с парковкой возле Центрального стадиона – там шлагбаум установили по просьбе жителей окрестных домов, которые жаловались на шум и рёв моторов по ночам).

– Для нас было приятной неожиданностью, что МУГИСО подключилось к нашему проекту. Теперь каждая история, мы надеемся, будет доведена до логического завершения – следует демонтировать незаконные конструкции и открыть пространство для горожан, – говорит Дмитрий. – А кроме того, после публикации пресс-релиза количество заявок выросло: люди видят, что есть результат.

Дмитрию Кречетову 37 лет, он работает в IT-сфере и созданный портал называет своим хобби Фото: Павел Ворожцов

Месяц – срок небольшой, но, как рассказывает Дмитрий, незаконные парковки уже начали исчезать с карты города. Например, недавно был демонтирован шлагбаум возле медицинского центра на перекрёстке улиц Куйбышева и Сакко и Ванцетти.

– Большинство парковок сосредоточены в центре, – рассказывает создатель проекта. – В основном они небольшие – недавно обнаружили крохотную парковку размером в 54 «квадрата» на улице Пушкина, напротив здания Управления Генеральной прокуратуры РФ. Кто-то отсыпал щебнем площадку на месте газона, на неразграниченной муниципальной земле. Частная платная парковка площадью в тысячу «квадратов» находится на муниципальной земле у торгового центра «Антей» на улице Малышева. Возле Театра эстрады превратился в частную парковку участок площадью в 372 «квадрата» – согласно публичной кадастровой карте, здесь должен быть парк или сквер. Нелегальная закрытая парковка со шлагбаумом разбита прямо перед администрацией Ленинского района на улице Малышева – заблокировано более 900 квадратных метров. Территория – в аренде у частной организации. В августе после нашего обращения районная администрация направила в адрес этой организации письмо с требованием убрать шлагбаум, но он до сих пор на своём месте. Этими участками могли бы пользоваться все жители и гости города, но по факту там оставляют машины немногие избранные. Почему так происходит?

На окраинах, по словам Дмитрия, парковок меньше, но они впечатляющих размеров – некоторые занимают до нескольких тысяч квадратных метров. Так, в базу попали платные парковки, организованные между улицами Новосибирской и 2-й Новосибирской (почти 7 тысяч «квадратов»), и на улице Таватуйской (14,7 тысячи квадратных метров).

Портал «Украденный Екатеринбург» действует почти месяц. Реакции от городских чиновников на его появление пока нет (в отличие от областных властей). Может быть, мэрии уральской столицы не хочется лишний раз касаться застарелой проблемы?

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