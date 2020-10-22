В Нижнем Тагиле пройдут общественные слушания по строительству мусоросортировочного комплекса

В Нижнем Тагиле проведут общественные слушания по строительству мусоросортировочного комплекса и мусорного полигона. Фото: Павел Ворожцов.

В Нижнем Тагиле проведут общественные слушания по строительству мусоросортировочного комплекса и мусорного полигона. Они состоятся в ноябре.

Как отмечается в постановлении, опубликованном на сайте администрации муниципалитета, общественные слушания пройдут с 11:00 до 12:30 23 ноября на пр. Ленина, 31, в малом зале.

До участия в общественных обсуждениях тагильчанам предлагают ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта мусоросортировочного комплекса. Сделать это можно в отделе по экологии и природопользованию горадминистрации (пр. Мира, 53, каб. 115) до 19 ноября с 9:00 до 12:00 (в будни).

"Общественные слушания – обязательный этап для прохождения экологической экспертизы. <...> В течение ближайшего месяца мы проведём заседание рабочей группы по реализации национальной экологической реформы, расскажем о проекте, ответим на вопросы и соберём предложения к материалам ОВОС", - передаёт слова заместителя генерального директора по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО "Облкоммунэнерго", которое займётся строительством объекта,Андрея Яськина пресс-служба компании.

По словам Адрея Яськина, высказать своё мнение тагильчане могут, не участвуя в обсуждениях очно. Свои предложения они могут направить по телефону, почтовым отправлением или в электронном виде (контакты компании размещены на сайте). После обсуждений результаты исследований дополнят замечаниями и предложениями, поступившими от граждан. Окончательный вариант материалов ОВОС вместе с другой документацией будет отправлен на госэкспертизу.

Напомним, как писала ранее "Областная газета", нижнетагильский комплекс станет первым из 12, что в регионе собираются создать к 2024 году. Вслед за ним должен вступить в строй комплекс в Красноуфимске.

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