Зелёную рощу в Екатеринбурге откроют ко Дню народного единства

Открытие обновлённого парка намечено на 3-6 ноября. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня в екатеринбургском парке Зелёная роща завершатся работы по благоустройству. Торжественное открытие обновлённой общественной территории запланировано на начало ноября.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, приёмка объекта состоится на следующей неделе. Открытие парка намечено на 3-6 ноября, оно будет приурочено ко Дню народного единства.

Напомним, ранее «Облгазета» писала о том, что ради работ по благоустройству Зелёную рощу закрыли на период с 1 апреля по 23 октября. За это время в парке обещали обустроить пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, высадить новые и подрезать старые зелёные насаждения.