Равнение на комфорт

Вот так выглядит новый мост в деревне Молоковой. Старую конструкцию на днях разобрали. Фото: Павел Ворожцов

В муниципалитетах Свердловской области завершился сезон ремонтно-строительных работ. Всё лето в территориях меняли сети, восстанавливали дороги, благоустраивали общественные пространства. В Ирбитском муниципальном образовании нынче запустили несколько объектов, причём особой важности. Все они кардинально изменили жизнь ирбитчан.

Мост как спасение

В Ирбитское МО входят 103 населённых пункта, и все они – сельские. Большинство сёл и деревень располагаются по берегам рек. В период паводка, когда реки выходят из берегов, населённые пункты порой оказываются отрезанными от мира – большая вода затопляет мосты, ведущие к ним. В том числе деревня Молокова, что в 34 километрах от Ирбита, – страдала от подтопления много лет. Местные старожилы нам рассказали, что первый мост через их речку сгорел в 1980-е годы, а второй провалился в 2004 году, когда по нему ехал КАМАЗ со щебнем. Третий мост, построенный в 2011 году, оказался добротнее своих предшественников, но во время паводка вода поднималась так высоко, что покрывала его полностью.

В этом году молоковцы получили новый мост – капитальный. Его длина – 60 метров (на сегодня это один из самых больших путепроводов в округе). Строительные работы продолжались всё лето и обошлись властям в 14 млн рублей.

– Мост стоит на бетонных сваях, сверху – деревянный настил. Конструкция прочная, паводок ей не страшен, – рассказал глава Ирбитского МО Алексей Никифоров. – Жителей в деревне немного – всего 50 человек, но они не будут отрезаны от мира. Вдобавок, вблизи этой деревни располагаются земли наших крупнейших сельхозпроизводителей и лесозаготовительных организаций. Сейчас их техника может ездить беспрепятственно в любое время года.

Кстати, в этом же году власти муниципалитета отремонтировали ещё два моста – в деревнях Зубрилиной и Симоновой. На следующий год запланирована реконструкция мостового сооружения в селе Скородумском.

Первый в истории асфальт

В селе Чубаровском впервые появились комфортные дороги. Основанное в 1623 году село никогда не знало асфальта. Местные пенсионеры рассказали, что всю жизнь ходили по колено в грязи летом и в сугробах – зимой. Строительство дорог началось в прошлом году – по улицам Октябрьской и Первомайской. Сейчас уложен черновой асфальт, а в следующем году подрядчики сделают тротуары, уличное освещение и подъезды к жилым домам.

– Финансирования этого проекта мы добивались семь лет, – рассказала спикер муниципальной думы Елена Врублевская. – Средства выделялись дополнительно по итогам согласительных комиссий в правительстве, большую помощь оказали депутаты Законодательного собрания. Всего мы получили 120 млн рублей. Общая протяжённость новых дорог составит 4,1 км.

Сейчас в Чубаровском живут почти 400 человек, включая молодые семьи. Уезжать в другие места они не намерены – активно участвуют в областной программе развития сельских территорий – строят дома, занимаются сельским хозяйством. Развитая дорожная сеть, конечно, повлияет на качество жизни в селе, говорят они.

Кстати, ещё одна комфортная дорога, правда, в щебёночном исполнении, появилась нынче в селе Стриганском. И тоже по центральной улице – Октябрьской. Со слов главы сельской администрации Светланы Солдатовой, раньше эта дорога была непроезжей, ямы и ухабы жители пытались ликвидировать своими силами, но безуспешно. Сейчас эта проблема решена.

Обелиск в деревне Мельниковой, построенный по просьбе жителей, показывает спикер думы Елена Врублевская. Фото: Павел Ворожцов

Районный центр притяжения

В посёлке Пионерском нынче открылся спортивный парк отдыха. Он гигантских размеров – с футбольным полем и трибунами, фонтаном, сценой для массовых мероприятий, скейтпарком, баскетбольными и волейбольными площадками. «Изюминка» парка – детская площадка, где установлены сразу 14 игровых комплексов. Есть и место для романтических свиданий – беседка с выходом на озеро.

Парк обошёлся в 30 млн рублей – это средства бюджетов всех уровней. И в посёлок Пионерский, где постоянно проживают 3,5 тысячи человек, потянулся народ из близлежащих деревень.

– В теплую погоду здесь яблоку некуда упасть – всегда много жителей, в том числе приезжих, – говорит председатель Пионерской территориальной администрации Роза Антонова. – Теперь просят организовать у входа в парк детское кафе. С местным предпринимателем уже договорились – в следующем году начнёт строить. Думаю, народ в этом парке будет всегда.

Новая детская площадка в посёлке Пионерском – только часть большой благоустроенной зоны отдыха. Фото: Павел Ворожцов

Ещё одной зоной притяжения жителей в скором времени может стать парк Победы в посёлке Зайково (см.«Облгазету» №129 от 17.07.2020). Мы убедились лично – первый этап благоустройства завершён: появилась новая дорожная плитка, скамейки, фонари. В центре парка, как и обещали власти, на мраморном постаменте установлен легендарный танк Т-34.

Благоустройство парка Победы в селе Зайково продолжалось до первого снега. Фото: Павел Ворожцов

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