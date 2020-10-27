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Общество / Благоустройство и ЖКХ
27 октября 2020, 13:25

Из-за непогоды без электричества остались 5 тысяч свердловчан

ЛЭП

Непогода привела к нарушениям в работе энергообъектов. Фото: Галина Соловьёва.

Из-за сильного снега и порывов ветра в Свердловской области без электричества остались около 5 тысяч человек. Непогода привела к нарушениям в работе энергообъектов.

Как сообщает пресс-служба «Россети Урал», электроснабжения временно лишились жители 17 населённых пунктов в Каменском, Сысертском, Богдановичском и Белоярском городских округах.

В настоящее время устранением повреждений занимаются 24 бригады, состоящие из 60 человек. К аварийно-восстановительным работам привлечены 25 единиц техники.

Так как непогода в регионе сохранится в течение всего сегодняшнего дня, в режим повышенной готовности переведены 178 бригад (929 человек и 691 единица техники). Если понадобится, они будет задействованы в восстановительных работах.

Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-2501-220 и на портале светлаястрана.рф. Задать вопрос энергетикам также можно в WhatsApp по номеру 8-912-2901-220.

Напомним, накануне свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде на 27 октября. Синоптики пообещали снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 25-27 м/с.

Как сообщала ранее «Областная газета», непогода также привела к трудностям в работе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Из-за сложных метеоусловий некоторые рейсы были направлены на запасной аэродром.

Областная газета Свердловской области

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