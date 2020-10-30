Строительство улицы Металлургов и освещение на Сибирском тракте: в Екатеринбурге утверждена программа благоустройства

Программа направлена, в частности, на развитие сетей наружного освещения в городе. Фото: Владимир Мартьянов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил муниципальную программу «Улучшение благоустройства» на 2021 — 2025 годы. Она направлена, в частности, на приведение дорог в нормативное состояние и развитие сетей наружного освещения в городе.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на ближайшие пять лет запланирована разработка проектов капремонта улиц Владимира Высоцкого и Малышева, реконструкции моста через реку Исеть на улице Малышева и путепровода в переулке Низовом.

Также ожидается строительство участка улицы Металлургов. Как писала ранее «Областная газета», завершить работы здесь необходимо в октябре 2021 года.

Сети освещения будут построены на Сибирском тракте, в парке на перекрёстке улиц Академика Бардина и Чкалова, а также на улицах Альпинистов, Селькоровской, Бисертской, Суходольской, Ручейной и других.