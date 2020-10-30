Мосты, дороги, тротуары: по Нижнему Тагилу стало удобнее ездить и ходить

Фото: Илья Колесов

Этот строительный сезон стал весьма продуктивным для нижнетагильских дорожников. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было капитально отремонтировано 29 объектов. Продолжено строительство путепровода через Тагильский пруд и восстановлен мост на проспекте Мира. Впервые за постсоветский период в городе развёрнута программа ремонта тротуаров и подъездов к социальным учреждениям.

От берега до берега

Главным строительным объектом для тагильчан остаётся мост через пруд.

– Это самый большой инфраструктурный проект в истории города. Работы ведутся там в соответствии с графиками, а где-то даже с опережением. Если темпы будут сохраняться, я надеюсь, что мы запустим движение по нему к 300-летию города, – рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

За стратегическими задачами не выпускаются из вида тактические. Нынче приведён в нормативное состояние мост, соединяющий центр города с Красным Камнем. Ремонтники уложились в 33 миллиона рублей. Площадь нового дорожного покрытия составила 1860 квадратных метров. На мосту также заменены трамвайные пути. После многомесячного перерыва трамваи №3 и №8 вернулись на привычные маршруты.

На следующий год запланировано восстановление моста, ведущего на Тагилстрой. Ремонтные работы там усложняются тем, что мост является главной связующей нитью между городом и НТМК, а также проходит над железнодорожной линией. Следующий строительный сезон также обещает напряжённую логистику.

На обновлённых дорогах и шаг – увереннее! Фото: Илья Колесов

Дорожные рекорды

Первоначально в Нижнем Тагиле по нацпроекту планировалось отремонтировать 24 объекта на 626,1 миллиона рублей. Строители принялись за дело уже в апреле. Работа шла ударными темпами, поэтому городу было выделено дополнительно 124 миллиона рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации. После этого в работу были взяты ещё пять улиц. Дороги обновлялись во всех районах Нижнего Тагила, включая частный сектор. К санаторию «Сосновый бор» вела грунтовка, на улицах Шевченко, Чайковского, Заречной и Бригадной лежала брусчатка. Теперь и в центре города, и на его окраинах – безупречный асфальт, а на трёх развязках – арт-объекты.

В следующем году в рамках нацпроекта на территории Нижнетагильской агломерации должно быть отремонтировано 15 дорог на 606 миллионов рублей.

В чистой обуви до школы

Впервые в истории города принята долгосрочная программа по ремонту тротуаров. В неё вошли предложения тагильчан, отправленные в раздел официального сайта «Городской контроль», и рекомендации депутатов гордумы. В списке уже 400 адресов. В этом году сделаны первые шаги – в городе появилось 20 новых тротуаров по муниципальной программе и ещё 10 – по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Осмотрев обновлённые подступы к школам и поликлиникам, Владислав Пинаев предложил создать там небольшие скверы или игровые площадки, чтобы благоустройство было полным.

Заботу о пешеходах проявили и на дорогах. В этом сезоне обустроено 90 пешеходных переходов и 62 остановочных кармана. Обновлены «островки безопасности», приняты меры по восстановлению ливнёвки.