Жители посёлка Шаля направили Татьяне Мерзляковой письмо о незаконной свалке мусора

Представители регоператора заявили, что на указанном участке в пгт Шали ведётся подготовка к обустройству площадки перегруза и прессования ТКО. Фото: Галина Соловьёва.

На адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерлязковой поступило коллективное письмо от жителей посёлка Шаля. Они заявили о свалке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с нарушением норм СанПин вблизи жилых домов.

Авторы письма указали, что размещение мусора рядом с домами может привести к попаданию вредных веществ в почву и воду, а соответственно привести к неприятному запаху и заболеваниям. По словам главы Шалинского ГО Алексея Богатырёва, администрация не располагает информацией от регоператора ООО "ТБО Экосервис" о создании на территории посёлка площадки для переработки ТКО.

"Руководство регионального оператора пояснило, что на указанной площадке будет осуществляться перегруз из мусоровозов, осуществляющих сбор твёрдых коммунальных отходов, в магистральные мусоровозы, для транспортирования на дальние полигоны для дальнейшего захоронения", - говорится в сообщении на официальном сайте Уполномоченного по правам человека региона.

Как заявили представители регоператора, на указанном участке в пгт Шали ведётся подготовка к обустройству площадки перегруза и прессования ТКО, накопление мусора или его сортировка осуществляться не будут. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области сообщил Татьяне Мерзляковой, что в ООО "ТБО Экосервис" направлено предупреждение о необходимости соблюдения санитарных правил. В предупреждении также было указано, что обустройство площадки для перегруза и прессования мусора в пгт Шали недопустимо.

Татьяна Мерзлякова обратилась к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку указанных в фактов и принять необходимые меры прокурорского реагирования.