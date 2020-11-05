В Екатеринбурге подрядчик за свой счёт приведёт в порядок разрушенную Зелёную рощу. Фото: Галина Соловьева.

В Екатеринбурге парк «Зелёная роща», где на протяжении семи месяцев велись работы по благоустройству, ещё не сдан. Из-за разрушений – украденного газона, сломанных деревьев и повреждённого асфальта – торжественное открытие объекта могут отложить.

Ожидалось, что церемония состоится 3-6 ноября и будет приурочена ко Дню народного единства. Однако в свете последних событий говорить об этом рано, заявили «Областной газете» в пресс-службе мэрии.

«Парк не принят у подрядчика. Муниципальную комиссию для сдачи объекта он не приглашал. Поэтому о торжественном открытии говорить преждевременно», – рассказали изданию. В горадминистрации уточнили, что «все результаты деятельности горожан (по версии подрядчика) он устранит за свой счёт».

Нам также подтвердили информацию об установке системы видеонаблюдения после официального открытия парка. Кто займётся данной работой, пока не известно. Конкурсная процедура на выполнение данной услуги ещё не проведена.

Добавим, ранее директор организации, занимающейся озеленением парка, Мария Штань рассказала о том, что горожане начали разрушать Зелёную рощу ещё до её открытия.

«Уже как больше недели толпы осаждают хрупкий оазис. Белки начали дохнуть. Сегодня опять нашли одну. В серой пушистой шубке. Мёртвую. Уже сломали молодую яблоню. Выдрали несколько кустов. Нарушили декоративную отсыпку. Про газон – молчу», – написала Мария на странице в Facebook.

О благоустройстве екатеринбургского парка в соцсетях также высказался депутат гордумы Константин Киселёв. По его мнению, в роще «балом правит асфальт непомерной ширины», что удобно только для мам с колясками и рабочих, которым придётся убирать снег. Он также поставил под сомнение долговечность покрытия на спортивной площадке и правильность посадки новых деревьев.

Константин Киселёв также высказался по вопросу о численности белок. Зверьки просто мигрировали из рощи на пространства вдоль аллеи от Дворца спорта, считает он.

«Белок просто лишили их запрятанных на зиму запасов, ибо неогазоны, машины, асфальт. Белка не может жить на гранитном фонаре и закапывать пропитание под асфальт. Вот часть белок и погибла. Часть ушла. Но некоторые остались. Видел двух», – говорит представитель гордумы.