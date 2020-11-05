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Общество / Благоустройство и ЖКХ
5 ноября 2020, 16:39

За 2020 год на Среднем Урале доступ к природному газу получат жители 2,5 тысячи домов

газ

В 2020 году на газификацию территорий Среднего Урала из областной казны выделено 344 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В Атиге в эксплуатацию ввели вторую очередь газопровода. Он обеспечил доступ к природному газу 530 жителям 172 домов.

Как сообщает департамент инофрмполитики Свердловской области, на строительство второго участка газопровода (первая ветка была введена в строй в 2018 году) было потрачено 12,64 млн рублей из областного и местного бюджета.

В целом в 2020 году на газификацию территорий Среднего Урала из областной казны выделено 344 млн рублей. За счёт этих средств в эксплуатацию введут более 90 км сетей, что позволит подключить к газу 2,5 тыс. домов, в которых проживает более 8 тыс. человек.

Напомним, в Свердловской области малообеспеченные граждане, многодетные семьи и пенсионеры могут получить компенсацию расходов на приобретение и установку газового оборудования, размер которой составляет 70 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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