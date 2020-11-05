Гора идёт в гору, как и другие сёла в Шалинском ГО

Сергей Ступаков доволен, что в деревне Платоново построили в этом году новую дорогу. Но он опасается, что прослужит она недолго, как и дорожное покрытие в селе Гора Фото: Галина Соловьёва

Житель Шалинского городского округа, фермер Сергей Ступаков, прочитав материал «Облгазеты» об успехах муниципалитета в социальной сфере (см. «ОГ» №171 от 16.09.2020), добавил ложку дёгтя в нашу публикацию. Он посчитал, что в его деревне Платоново и в соседнем посёлке Гора есть недочёты и в социалке, и в коммунальной сфере, и в дорожном хозяйстве.Журналисты «Облгазеты» съездили в гости к Сергею после его обращения и убедились, что написали правду в предыдущей публикации о Шалинском ГО, но некоторые проблемы в муниципалитете ещё остаются.

Сергей встретил нас в Горе и сразу же показал новую дорогу, которую уложили в сентябре. Участок длиною около одного километра местные жители ждали давно: теперь в посёлке две дороги с асфальтированным покрытием. Но не прошло и месяца, как в нескольких местах появились ямы. Их довольно быстро залатали, однако Сергей Ступаков недоволен таким подходом со стороны местных властей и указывает на отсутствие контроля за подрядной организацией, которая строила дорогу.

Горинский ФАП принимает по 10–20 человек в день. Здание хоть и старое, но внутри уютное и ухоженное Фото: Галина Соловьёва

Другая проблема в Горе — фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). По словам местных жителей, он работает всего два раза в неделю: по вторникам приём ведёт фельдшер из Шамар, а по четвергам — из Шали. Такая ситуация сложилась после переезда штатного фельдшера посёлка Горы на родину в Алапаевский район. Как отметил Сергей Ступаков, за ней лично приезжал главный врач Алапаевской центральной районной больницы.

– Такой режим работы ФАПа я считаю неприемлемым, ведь люди болеют не по графику, – говорит Сергей Ступаков. – Нового фельдшера ещё не нашли, экстренные вызовы обслуживает скорая помощь из Шамар. В целом же с медициной проблем особых нет — в горинском ФАПе есть отдельные кабинеты для приёма взрослых и детей, а также процедурная, где делают перевязки и другие несложные манипуляции.

Хорошо в Горе и с образованием: напротив ФАПа реконструировали детский сад, и сейчас смотреть на него одно удовольствие — чистые ухоженные площадки для занятий спортом и прогулок, новое оборудование и ограда. А в деревне Платоново несколько лет назад построили новую школу. Рядом с ней обустроили летний стадион с резиновым покрытием и поставили площадку для воркаута, который пользуется популярностью у ребятни.

Новая школа в деревне Платоново рассчитана на 130 учащихся. Этого вполне хватает для небольшой деревни Фото: Галина Соловьёва

– Всё бы ничего, но старую деревянную школу снесли, а строительный мусор свалили в соседний лес, – жалуется Сергей Ступаков. – Да и с контейнерной площадкой для размещения баков под твёрдые бытовые отходы тоже незадача: баки стоят на дороге, а не на площадке, потому что мусоровозу так удобнее загружать отходы. Глава Платоновской сельской администрации Игорь Щукин давно уже должен был обеспечить нормальный подъезд к площадке, а на деле уже который месяц не может забетонировать кусок этой территории.

Между тем Недавно в адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой поступило коллективное письмо от жителей посёлка Шаля. Они заявили о свалке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с нарушением норм СанПиН вблизи жилых домов. Авторы письма указали, что размещение мусора рядом с домами может привести к попаданию вредных веществ в почву и воду, а соответственно, привести к неприятному запаху и заболеваниям. По словам главы Шалинского ГО Алексея Богатырёва, администрация не располагает информацией от регоператора ООО «ТБО Экосервис» о создании на территории посёлка площадки для переработки ТКО. Как заявили представители регоператора, на указанном участке в пгт Шаля ведётся подготовка к обустройству площадки перегруза и прессования ТКО, накопление мусора или его сортировка осуществляться не будут. В свою очередь санитарные врачи указали, что размещение такой площадки в посёлке недопустимо. В связи с этим Татьяна Мерзлякова обратилась к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку указанных фактов и принять необходимые меры прокурорского реагирования.

Те самые выбоины на асфальтированной дороге в посёлке Гора, которые появились через месяц после её строительства. Фото: Галина Соловьёва

Претензии к главе у Сергея и по другому вопросу. Улица Центральная, где он живёт в частном доме, не оборудована в должном количестве фонарями — пока на десяток домов он один. Да и крутой подъём, который ведёт к улице от поворота на Платоново, местные власти не всегда чистят зимой от снега. Соседка Сергея Нина Овчинникова говорит, что разбитый проезд не чинили последние 30 лет. Но зато она, как и Сергей, довольна тем, что их дома очень быстро и без бюрократических проволочек подключили к электричеству.

– Инфраструктура в Платоново хорошая, за это надо отдать должное сельсовету, – продолжает Сергей Ступаков. – Но как налогоплательщик я вправе рассчитывать на адекватное отношение властей к проблемам сельчан. Чтобы почистили дорогу, мне приходится звонить в МЧС: спасатели напрямую обращаются к Щукину с требованием расчистить улицу для проезда специальных машин. Думаю, всё дело в отсутствии денег в местном бюджете. Надо возвращаться к прямым выборам глав муниципалитетов, тогда у них будет больше полномочий по выделению средств.

На улице Центральной в Платоново до сих пор нет нормального уличного освещения Фото: Галина Соловьёва

Глава Шалинского ГО Алексей Богатырёв считает придирки Сергея Ступакова чрезмерными. Проблемы на этих территориях есть, но они решаемы. Вчера мэр ездил в Гору и соседнее село Роща: по его словам, местные жители благодарны властям за развитие сельских территорий.

«Наружное освещение по улице Центральной будет приведено в соответствие в ближайшее время. Для ремонта дорожного проезда к дому Сергея Ступакова в администрацию Шалинского ГО направлена ведомость дефектов для составления сметного расчёта», – ответил Игорь Щукин на запрос «Облгазеты».

Но Сергея не устраивает формулировка «в ближайшее время» – ему надо здесь и сейчас. Поэтому мужчина для решения своих проблем намерен обращаться в различные инстанции и прокуратуру. Алексей Богатырёв пожелал ему успехов в этих начинаниях.

Баки с ТКО в Платоново, которые стоят не на мусорной площадке, а в стороне от неё для удобства вывоза отходов Фото: Галина Соловьёва

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