В Сухом Логу крышу жилого дома отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Поводом для вмешательства надзорного органа стала жалоба местной жительницы. Фото: Алексей Кунилов

В Сухом Логу по требованию городской прокуратуры отремонтировали кровлю многоквартирного жилого дома. Поводом для вмешательства надзорного органа стала жалоба местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, речь идёт о многоквартирном доме на ул. Юбилейная, 21 «а». Исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при его обслуживании проверила Сухоложская городская прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что жители указанного дома неоднократно обращались в ООО УК «Сухоложская» с просьбой отремонтировать крышу. Однако обслуживающая организация просьбу жильцов проигнорировала и мер по ремонту кровли не предприняла.

При этом, прокуратурой установлено, что состояние кровли не соответствует требованиям ГОСТ и требует проведения текущего ремонта.

По факту выявленных нарушений Сухоложский городской прокурор внёс представление в адрес руководителя управляющей компании, по результатам рассмотрения которого УК «Сухоложская» провела ремонт мягкой кровли многоквартирного дома.