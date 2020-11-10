Стена воды, разрушившая инфраструктуру и часть домов в Нижних Сергах, могла обрушиться на Михайловск

Фото: Павел Ворожцов

Из источников, заслуживающих доверия, «Областной газете» стало известно, что режим чрезвычайной ситуации, установленный в Нижних Сергах 20 июля в связи с масштабным бедствием при затоплении населённого пункта, может быть снят уже в середине текущего месяца – называется дата 15 ноября. Корреспонденты «Облгазеты» решили проверить эту информацию и отправились в муниципалитет, где узнали много новых интересных деталей о действиях должностных лиц в момент удара стихии.

Уберегли Михайловск

– Первые 30–40 минут мы находились в растерянности, – вспоминает ночь с 20 на 21 июля глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев (он в первый же день возглавил комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС). – Из-за сильных осадков началось резкое повышение уровня воды в речках Серебрянке, Средней, Заставке и Безымянном ручье. Все они берут начало в горном массиве. Вода пошла вниз, в сторону Нижних Серёг, собирая поваленный лес, грязь и мусор.

Улица Жукова пострадала больше других. Здесь сильный поток воды собрал гаражи, сараи и устремился в центр города – в сторону завода, банков, магазинов. Автомобильные и пешеходные мосты моментально забило мусором. Образовался затор. Вода начала заполнять низину, где как раз находятся промышленные и социальные объекты. После оценки обстановки и согласования действий с районной прокуратурой движение в этом районе было перекрыто, полицейские попросили всех людей покинуть территорию. Глава района вызвал машину с манипулятором из Атига. Водитель Александр Макеев всю ночь работал под дождём и сильной грозой – разбирал заторы, чтобы пропустить воду и уменьшить подтопление. В это время главам поселений, входящих в состав Нижнесергинского района, поступила команда от Еремеева – направить в зону бедствия экскаваторы.

Дальше, как рассказал Валерий Еремеев, он принял решение о каскадном сбросе прудов:

– Начал переполняться Верхне-Сергинский пруд. Через участковых вызвал глав Владимира Струнина, Андрея Чекасина, Татьяну Горнову и Михаила Петухова и направил ихна гидроузлы. У нас четыре пруда стоят в каскаде. Надо было контролировать состояние гидроузлов в Верхних Сергах, Нижних Сергах, Атиге и Михайловске и готовить Михайловское водохранилище к приёму воды. Михайловское водохранилище в течение 1,5–2 часов принимает воду с Нижних Серёг. Если бы его не подготовили и выполнили залповый сброс воды, то Михайловск и часть деревень неизбежно попали бы в зону подтопления. Вода в реке Серге также должна была пройти территорию парка «Оленьи ручьи», где в поймах могли находиться туристы.

Первые лица

К ситуации оперативно подключились областные и федеральные власти.

– Губернатор позвонил мне, спросил: «Как у тебя дела?» и сказал, что приедет оценить ситуацию. Евгений Владимирович лично провёл здесь четыре заседания штаба. Он также взял под контроль выполнение всех восстановительных мероприятий и выплаты пострадавшим гражданам, – добавил глава.

В эти непростые дни штаб работал по 16–17 часов в день.

– Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков приезжал к нам три раза, три раза – заместитель Генпрокурора России Игорь Ткачёв. Начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев жил здесь десять дней, – рассказывает Валерий Еремеев. – Министры лично контролировали восстановительные мероприятия. Две полные недели в Сергах жил министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Виктор Московских, первый замминистра строительства и развития инфраструктуры области, первые 10 дней каждый день приезжал сюда (потом – по мере необходимости). Николай Смирнов, региональный министр энергетики и ЖКХ, тоже каждый день в течение недели был у нас. Василий Старков, министр транспорта и дорожного хозяйства, привёл три дорожно-строительные компании. «Жасмин» встал на самый сложный участок – улицу Жукова, «Мелиострой» из Байкалово встал на реку Серебрянку и Управление автомобильных дорог – на Среднюю.

Не повторить беды

Последние рабочие, которые занимались восстановлением улицы Жукова, ушли из поселения две с половиной недели назад. Но нижнесергинцев по-прежнему волнует вопрос: достаточно ли проведённых восстановительных работ, чтобы их дома снова не оказались в зоне подтопления? «ОГ» уже сообщала, что сотрудники МЧС и рабочие почистили и укрепили русла рек Заставки и Серебрянки. Часть Нижних Серёг, которая больше пострадала от подтопления, расположена в низине, поэтому местные жители просили областных и местных руководителей сделать водоводы, чтобы вода во время дождя не скапливалась в огородах и на участках – просьба была выполнена.

Следующий шаг – укрепление русла. Местное предприятие «НЛМК-Урал», которое тоже пострадало от большой воды, решило помочь с усилением берега по улице Жукова – сейчас ведутся предпроектные работы.

– Проектно-сметную документацию необходимо подготовить к 2021 году, провести изыскания, экспертизы, чтобы в 2022 году войти в федеральную программу, – сказал Еремеев.

По его словам, областные власти также планируют увеличить бюджет муниципалитетов Нижнесергинского района в следующем году на 280 миллионов рублей. Почти половину этой суммы получат Нижние Серги. Деньги пойдут на проектирование и капитальный ремонт двух мостов на территории, восстановление улиц и строительство новых очистных сооружений.

Факты о ЧС в Нижних Сергах: Общая группировка сил, задействованных в ликвидации ЧС, составила 352 человека (включая спасателей).

На территории работала 101 единица техники. На протяжении 10 дней работали две полевые кухни.

Всего было обследовано 285 объектов. 8 частных жилых домов были признаны аварийными и подлежали сносу (собственники трёх из них отказались от сноса и восстановили жильё).

Жильцы ещё 34 домов также капитально отремонтировали дома после потопа.

Сотрудники МЧС просушили 90 подвалов в частных домах.

77,8 млн рублей составили выплаты на ликвидацию последствий ЧС и пострадавшим из резервного фонда областного правительства. И ещё 2,2 млн были направлены из бюджета района.

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Опубликовано в №210 от 11.11.2020.