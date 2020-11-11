В Свердловской области установили более 11 тысяч новых мусорных контейнеров

Обновление контейнерного парка и спецтехники осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Экология". Фото: Павел Ворожцов.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области сообщили, что с начала 2020 года в муниципалитетах региона установили 11,5 тыс. новых мусорных контейнеров и вывели на линии 79 новых мусоровозов. Обновление контейнерного парка и спецтехники осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Экология".

По словам главы свердловского минЖКХ Николая Смирнова, на первом этапе формирования системы комплексного обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) регоператорам необходимо было отказаться от мусоровозов с боковой загрузкой в пользу машин с задней загрузкой, отвечающих экологическим требованиям. Он отметил, что парк мусоровозов обновляется на машины именно с такими параметрами.

"Аналогичная ситуация с контейнерами - во всех городах на смену металлическим емкостям пришёл более удобный и лёгкий для санитарной обработки пластик. Поэтапно такие евроконтейнеры будут заменены и в сельской местности", - передаёт слова регионального министра энергетики и ЖКХ департамент информполитики Свердловской области.

За прошедшие 10 месяцев ЕМУП "Спецавтобаза" и его субподрядчики закупили для Восточного кластера 45 новых мусоровозов и 2 902 контейнера. ТБО "Экосервис" пополнил парк спецавтомобилей в Западном кластере 10 машинами и увеличил общее число контейнеров на 4 125 единиц. Для Северного административно-производственного объединения компания "Рифей" закупила 24 новые машины для сбора ТКО и 4 450 контейнеров.

За всё время действия новой системы обращения с ТКО в Свердловской области появилось 70,5 тыс. новых контейнеров и 220 мусоровозов с задней загрузкой.

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