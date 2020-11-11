В этом году в Свердловской области отремонтировали 180 километров автодорог

В Свердловской области отремонтировали 180 км автодорог (для сравнения: в 2019 году – 140 км). Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, подводя итоги дорожных ремонтов на территории области в 2020 году и ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Объём средств, потраченных на ремонт автодорог в этом году, составил 6,5 млрд рублей, из которых более 5,1 млрд – это федеральная поддержка. Также Василий Старков напомнил, что в этом году по поручению Президента РФ были дополнительно выделены средства и на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги, которая необходима для разгрузки магистралей мегаполиса:

- По поручению Владимира Путина области было выделено 2 млрд рублей из федерального бюджета. В результате мы опережающими темпами ведём строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги, – сообщил министр.

Несмотря на то, что сезон дорожно-строительных работ в области близится к концу, работы на текущий момент завершены не везде. По информации, которую озвучил глава регионального минтранса, поставленные перед ремонтниками задачи выполнены на 99,7 процента.

Так, продолжается ремонт на улице Реактивной в Малом Истоке. Отметим, что данным участком особенно интересуются читатели «ОГ», которые ездят на работу в Екатеринбург, в частности в Кольцово, из населённых пунктов Белоярского района. Свердловчане жалуются, что из-за ремонта приходится ездить другим путём и тратить по несколько часов в пробках на переездах.

Как пояснил «Облгазете» заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, окончание ремонта на улице Реактивной официально запланировано на 30 ноября текущего года, работы идут по графику, и к концу месяца будут завершены.