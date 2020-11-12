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Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 ноября 2020, 11:11

Благоустройство «Пихтовых гор» в Нижнем Тагиле обойдётся в 150 миллионов

лес

Работы по благоустройтву лесопарковой зоны будут проводиться в два этапа в период до 31 мая 2024 года. Фото: Галина Соловьёва.

Мэрия Нижнего Тагила готова заплатить за благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы» почти 150 млн рублей. Работы будут проводиться в два этапа в период до 31 мая 2024 года.

Об этом говорится в постановлении администрации города «Об осуществлении закупки». Документ опубликован на сайте мэрии.

Максимальная цена муниципального контракта составит 149 млн 717 тыс. рублей. Большую часть средств — 79 млн 99 тыс. рублей — планируют потратить на работы, которые проведут в 2021 году.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что проект обновления «Пихтовых гор» стал победителем рейтингового голосования за объекты благоустройства на следующий год. За лесопарковую зону проголосовали 6 тыс. тагильчан.

Областная газета Свердловской области

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