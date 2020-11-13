Замглаве Екатеринбурга и директорам районных ДЭУ объявлено предостережение по содержанию дорог

Замглаве Екатеринбурга и директорам районных ДЭУ объявлено предостережение о зимнем содержанием дорог. Фото: Алексей Кунилов.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение заместителю главы города по вопросам благоустройства Алексею Бубнову и директорам районных дорожно-эксплуатационных участков о недопустимости нарушений при зимнем содержании дорог. Ожидается, что данная мера активизирует работу служб.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, специалисты ведомства на постоянной основе осуществляют анализ надлежащего исполнения горадминистрацией обязанностей по содержанию дорог. В частности, орган местного самоуправления должен заботиться о своевременной очистке наледи и снега с автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек.

"В настоящее время прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода, по результатам которых будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке муниципального образования "город Екатеринбург" от снега", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, службы благоустройства трудятся в усиленном круглосуточном режиме. Так, в ночь на 13 ноября на улицах уральской столицы снег убирали 182 единицы спецтехники и 93 дорожного рабочего. На снегоприёмные полигоны вывезено 1 100 тонн снега. Кроме того, коммунальщики израсходовали почти 114 тонн противогололёдных материалов и разбросали на пешеходной части улиц почти 40 тонн мелкой щебёнки.

Несмотря на это, как писала "Облгазета", сегодня утром в Екатеринбурге образовались пробки. Горожане жаловались на снежные колеи и на неубранный снег на тротуарах.

По данным горадминистрации, днём дорожники продолжают устранять последствия непогоды. Задействовано 144 единицы спецтехники и 335 дорожных рабочих.

Напомним, в 2020 году для нужд муниципалитета закуплено 20 многофункциональных уборочных машин. Всего же екатеринбургские коммунальщики имеют в своём арсенале более 400 единиц различной техники.

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