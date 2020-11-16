Стало известно о повышении тарифов на вывоз мусора в 2021 году

Увеличение тарифов будет идти с заранее согласованным темпом, который в среднем по России находится на уровне 4%. Фото: Павел Ворожцов

Тарифы на вывоз отходов не изменятся с нового года. Они вырастут с 1 июля 2021 года.

"У нас рост тарифов происходит один раз в год, в июле. Сейчас проходит компания, в рамках которой собираются заявки на установление тарифов на очередной год. Тарифы будут повышаться с 1 июля", - сообщил ТАСС замглавы компании "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин.

По его словам, увеличение тарифов будет идти с заранее согласованным темпом, который в среднем по России находится на уровне 4%.

Ранее РЭК Свердловской области утвердила долгосрочные тарифы на услугу регоператоров по обращению с ТКО на 2019-2021 годы.

Фото: документ Свердловской РЭК