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Общество / Благоустройство и ЖКХ
16 ноября 2020, 13:27

Стало известно о повышении тарифов на вывоз мусора в 2021 году

Человек с квитанцией наблюдает за вывозом мусора

Увеличение тарифов будет идти с заранее согласованным темпом, который в среднем по России находится на уровне 4%. Фото: Павел Ворожцов

Тарифы на вывоз отходов не изменятся с нового года. Они вырастут с 1 июля 2021 года.

"У нас рост тарифов происходит один раз в год, в июле. Сейчас проходит компания, в рамках которой собираются заявки на установление тарифов на очередной год. Тарифы будут повышаться с 1 июля", - сообщил ТАСС замглавы компании "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин.

По его словам, увеличение тарифов будет идти с заранее согласованным темпом, который в среднем по России находится на уровне 4%.

Ранее РЭК Свердловской области утвердила долгосрочные тарифы на услугу регоператоров по обращению с ТКО на 2019-2021 годы.

Фото: документ Свердловской РЭК

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