«Празднику быть»: на ледовый городок в Нижнем Тагиле выделили рекордную сумму

Светодиоды правят новогодний бал в Нижнем Тагиле. Фото: проект Горсвет НТ

В связи с пандемией коронавируса одни российские муниципалитеты сокращают траты на новогодние городки, другие вовсе от них отказываются. Но в Нижнем Тагиле решили строить городок по ранее намеченному сюжету. За «Сказку о царе Салтане» в ледовом исполнении мэрия готова заплатить 23,6 миллиона рублей.

С каждым годом стоимость городка на Театральной площади Нижнего Тагила росла. В прошлый раз ледовым строителям заплатили 11,6 миллиона рублей. Правда, результат горожанам не понравился: плоские украшения тагильчане назвали «кладбищенскими памятниками», были претензии и к качеству горок. Нынче в мэрии решили сосредоточиться не только на зодчестве, но и на световых эффектах. Именно иллюминация и сделала проект таким дорогим.

Детям, несомненно, понравятся ледовые скульптуры в ледовом городке в Нижнем Тагиле. Возможно, появится желание прочитать сказку Александра Пушкина. Фото: проект Горсвет НТ

Теперь о содержании. Нижнетагильский ледовый городок будет посвящён «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина. У главного входа гостей встретят 33 богатыря и их предводитель – дядька Черномор. Компанию Деду Морозу и Снегурочке составят царь Салтан, три девицы с прялками, царевна-Лебедь и князь Гвидон. Не обойдётся праздник и без обладательницы драгоценных орехов – Белки. Самой большой ледовой скульптурой городка станет ладья, что «бежит себе в волнах на поднятых парусах».

– Можно будет подняться на палубу корабля, устроить фотосессию, почувствовать себя мореплавателем. Это большое судно с парусами, резными деталями, – поделился директор выполнившего проект городка ООО «Горсвет-НТ» Константин Благинин.

Любители забав смогут прогуляться по лабиринту или скатиться с одной из трёх горок. «Покатушки» будут бесплатными, но для съезда с самой большой горки понадобится свой тюбинг.

Идею создания новогоднего настроения за счёт современной иллюминации глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предлагал не раз. И вот мечта градоначальника сбылась – нынче светодиоды будут править бал в городке. 18-метровая ель получит новую подсветку. Вокруг неё поднимут световой шатёр диаметром 40 метров – только там будет 121 680 светодиодов! На территории также установят множество световых объектов: огромных ёлочных игрушек, кубиков, снежинок. Кульминацией яркой феерии станет двухминутный новогодний фейерверк.

Откроется городок 25 декабря и проработает ровно месяц. Однако его праздничное открытие из-за пандемии отменили, а всем входящим в резные ворота порекомендуют надеть маску и соблюдать социальную дистанцию. Предприниматели на территории работать не будут, запланирована лишь продажа горячих напитков.

Самое грандиозное сооружение нижнетагильского городка – шатёр вокруг ели. Фото: проект Горсвет НТ

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