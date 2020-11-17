В обесточенном коттеджном посёлке под Екатеринбургом заменили трансформаторы

Поскольку газификация коттеджного посёлка не осуществляется, основным источником тепла в домах служит электроэнергия. Фото: Алексей Кунилов.

Энергетики провели встречу с жителями коттеджного посёлка «Чистые росы» в Прохладном, где в выходные из-за технологического нарушения без электричества остались 45 домов. Жильцам объяснили причины произошедшего и рассказали о ходе решения проблемы.

Энергетики осуществили переустройство схемы электроснабжения коттеджного посёлка, секционировав сеть, заменили трансформаторы на более мощные и установили новые трансформаторные подстанции (ТП), сообщает пресс-служба «Россети Урал».

Чтобы стабилизировать качество электроснабжения данной территории, специалистам филиала «Свердловэнерго» предстоит до конца года выполнить реконструкцию ТП и построить линии электропередачи.

По словам директора Центральных электрических сетей филиала «Свердловэнерго» Владимира Бабкина, причиной отключения электроэнергии стал несанкционированный рост нагрузки на электрообрудование: в это время застройщики проводили работы по внутренней отделке домов, сушили штукатурку с применением мощных тепловых пушек. Кроме того, авария совпала по времени с проведением энергетиками технических мероприятий.

В энергокомпании уточняют, что в последние несколько лет в посёлке Прохладный наблюдается высокая динамика подачи заявок на технологическое присоединение. Поскольку газификация коттеджного посёлка не осуществляется, основным источником тепла служит электроэнергия. При этом при технологическом присоединении клиенты зачастую заявляют заниженную мощность своих электроустановок. Это осложняет планирование мероприятий по реконструкции и модернизации сети.