Жителей посёлка Чистые Росы в Прохладном предупредили о новых отключениях

Полностью устранить проблему энергетики обещают до конца года. Фото: Алексей Кунилов

В коттеджном посёлке Чистые Росы под Екатеринбургом продолжаются точечные отключения электроэнергии. Полностью устранить проблему энергетики обещают до конца года.

Как рассказали «Областной газете» жители посёлка, сегодня энергетики предупредили о новых веерных отключениях.

«18 ноября для повышения надёжности электроснабжения КП Чистые Росы будет отключение электроэнергии: с 14:00 до 17:00. ТП 66105 н. п. Чистые Росы (ул. Нефритовая)», - говорится в сообщении, полученном жильцами.

Как пояснили «Облгазете» в пресс-службе филиала «Свердловэнерго», в посёлке продолжается реконструкция схемы электроснабжения в соответствии с жалобами местных жителей. Полностью завершить работы планируется до конца года. Об этом ранее в ходе встречи с жильцами посёлка рассказал директор Центральных электрических сетей филиала «Свердловэнерго» Владимир Бабкин.

В пресс-службе пояснили, что до окончания работы жильцов периодически будут тревожить точечными отключениями. При этом, там, где это возможно, будет применяться резервная схема электроснабжения. Однако такая возможность существует не на всех улицах коттеджного посёлка. Энергетики обещают, что по завершении всех работ мощность подстанций будет увеличена, что позволит избежать повторения сложившейся ситуации.

Напомним, в минувшие выходные из-за технологического нарушения в коттеджном посёлке Чистые Росы без электричества остались 45 домов. Энергетики уже провели встречу с местными жителями, объяснили причины произошедшего и рассказали о ходе решения проблемы.

В частности, специалисты уже осуществили переустройство схемы электроснабжения коттеджного посёлка, заменили трансформаторы на более мощные и установили новые трансформаторные подстанции (ТП). Чтобы стабилизировать качество электроснабжения данной территории, специалистам филиала «Свердловэнерго» предстоит до конца года выполнить реконструкцию ТП и построить линии электропередачи.

«Специалисты «Свердловэнерго» еще раз хотят донести до жителей коттеджного посёлка, что их проблема решается и ситуация на контроле. Энергетики всегда готовы к конструктивному и цивилизованному диалогу», - подчеркнули в пресс-службе энергокомпании.