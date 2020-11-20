В Шарташском лесопарке «поселились» мамонты

Доисторический уголок с мамонтами и другими животными обустраивают на южном берегу Шарташа. Фото: Галина Соловьёва

В четверг губернатору Свердловской области Евгению Куйвашевупредставили мастер-план развития рекреационно-оздоровительного кластера «Шарташский лесной парк» в Екатеринбурге – документ с подробными планами по развитию территории, рассчитанный на десять лет. Первый участок уже практически готов.

О предстоящих изменениях главе региона, по поручению которого четыре года назад началась «перезагрузка» лесопарка, рассказали представитель архитектурной мастерской «Городское планирование» Михаил Попов и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.

Фото: Галина Соловьева

Согласно мастер-плану, территория лесопарка будет состоять из функциональных зон – прогулочной, спортивно-оздоровительной, научно-исторической и других. В этом году взялись капитально отремонтировать участок велопешеходной зоны длиной в 4,2 километра на юго-западном берегу озера.

Часть работ уже завершена. Так, в начале ноября заасфальтировали последние метры велопешеходной дорожки с системой интеллектуального освещения на улице Отдыха. Готовы волейбольные площадки, поля для мини-футбола. С помощью волонтёров этой осенью на берегу озера обустроили экотропу.

Фото: Галина Соловьева

Между тем в южной части парка, возле парковки на Песках вовсю идёт строительство детской площадки. Кроме большого игрового комплекса на ней монтируют бронзовые скульптуры животных, которые населяли Урал в доисторический период – мамонтов, шерстистого носорога, пещерных львов, зубра и большерогого оленя. Вчера скульптуры освободили от плёнки. Пока палеопарк огорожен высоким забором, его открытие запланировано на вторую половину декабря.

– Узнали в СМИ, что в парк «заселяют» мамонта, пришли посмотреть,- сообщили журналистам «Облгазеты» пенсионерки, которые остановились возле забора с доисторическими животными. – Говорят, что благоустраивать будут десять лет, но мы в восторге от того, что уже сделано в этом году: отличная дорога для прогулок, много спортивных площадок. Так и напишите: пусть продолжают в том же духе!

Фото: Галина Соловьева

Большая часть горожан переменами довольна. Как объяснил губернатору Михаил Попов, в своей работе специалисты ориентировались на мнение жителей и необходимость «максимально бережного благоустройства природной территории вокруг древнего лесного озера».

Евгений Куйвашев одобрил такой подход, добавив, что все конструктивные предложения, высказанные в ходе проведённых общественных обсуждений, в обязательном порядке должны быть учтены в итоговом варианте мастер-плана.

Фото: Галина Соловьева

Также губернатор поручил позаботиться о качественном обустройстве входных групп на территорию лесопарка и дорожной инфраструктуры внутри. Это, по его словам, позволит сделать площадку более привлекательной для инвесторов.

О том, каким будет лесопарк через 10 лет, можно прочитать в материале «Вокруг Шарташа – за 10 лет» на oblgazeta.ru (кьюаркод https://www.oblgazeta.ru/society/communal-services/115456/)

По новой дороге – мимо нового поля для мини-футбола Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева