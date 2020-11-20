Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
20 ноября 2020, 18:29

Тагильская лагуна получит продолжение

  Тагилгражданпроект
лагуна

Продолжение набережной больше всего порадует юных тагильчан Фото: Тагилгражданпроект

К 300-летию Нижнего Тагила его жители получат знатный подарок: одетая в гранит набережная Тагильского пруда, по которой пять лет назад прогулялся президент Владимир Путин, получит достойное продолжение. Вдоль пруда появится двухуровневая терраса, а пустырь за городским Дворцом детского творчества превратится в пространство для развития юных талантов. На реализацию проекта из федерального бюджета и городской казны выделяется полмиллиарда рублей.

Нижнетагильский дворец детского творчества расположен на территории без жилой застройки. Здание окружают зелёные насаждения, а за ними – пруд. Всё это выглядело бы замечательно, если бы не было столь запущено. По факту рядом с детским учреждением огромный пустырь и дикий пляж. Среди зарослей можно увидеть, как подростки катаются на картах или запускают модели летательных аппаратов. Педагоги Дворца и их воспитанники давно ратуют за обустройство современных площадок для занятий техническими видами спорта. Похоже, в будущем году их мечты сбудутся.

Проект, включающий укрепление береговой линии и благоустройство территории площадью 60 тысяч квадратных метров, вошёл в федеральную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». Нижнетагильская мэрия получила подтверждение, что деньги на реализацию проекта «Тагильская лагуна – 2» зарезервированы на 2021 год. Из федеральной казны муниципалитету выделено 373 миллиона рублей, оставшуюся часть направят из местного бюджета.

лагуна
Техническое творчество требует простора Фото: проект Тагилгражданпроект

На эти средства в течение будущего года планируется создать общественное пространство, о котором глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что «оно способно изменить облик и восприятие города». На территории появятся пять основных зон: детская, спортивная, экстремальная, техническая, релаксовая. Родители смогут привести малышей в автогородок и на большую игровую площадку «Морские приключения» с песочницами, качелями и каруселями. В центре установят маяк. Поднявшись на него, можно осмотреть окрестности и скатиться с горки. Рядом зашумит парусами игровая конструкция «корабль».

Для тагильчан постарше будет обустроена спортплощадка. Здесь все желающие смогут поиграть в волейбол, баскетбол или футбол. Для занятий физической культурой на открытом воздухе поставят силовые тренажёры. В зоне экстремального отдыха появится скейт-парк и картодром. Бетонная скейт-площадка, в отличие от каркасной, предоставит больше возможности для создания сложных геометрических форм. Любители головокружительных трюков, несомненно, оценят это новшество. 300-метровую трассу для любительских заездов на картах также выполнят по современным стандартам. В зоне «Юный техник» планируется построить площадки для запуска радиоуправляемых моделей самолётов и ракет, а также бассейн для запуска моделей судов. А для тех, кто хочет прогуляться на природе, предусмотрена зона тихого отдыха. Отдыхающих будут ждать тенистая аллея и четыре смотровые площадки над акваторией пруда.

Логичным дополнением благоустроенной территории могло бы стать обновлённое здание Дворца детского творчества. Проектная документация для его ремонта готова, но источник финансирования пока не определён.

– Современный облик здания стал бы доминантой, центром притяжения новой набережной и отличным подарком тысячам детей. Будем работать в этом направлении, – пообещал тагильчанам Владислав Пинаев.

лагуна
Так выглядит Тагильская лагуна сегодня Фото: Галина Соколова

Кстати

Современная набережная появилась в Нижнем Тагиле в 2015 году в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма». На реконструкцию территории протяжённостью полтора километра тогда из федерального и муниципального бюджетов было выделено 220 миллионов рублей. На только что построенную набережную глава Нижнего Тагила Сергей Носов привёл прогуляться Президента РФ Владимира Путина во время его визита на Средний Урал.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.11.2020, 19:04 / Общество
Экс-замминистра экономики Свердловской области получил пять лет колонии по делу "Бухты Квинс"
20.11.2020, 18:05 / Общество
Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции и дистант для учеников 6-10 классов
20.11.2020, 17:55 / Общество
56 свердловчан оштрафованы за непредоставление информации о COVID-статусе вовремя
20.11.2020, 17:32 / Общество
Около 30% обследованных свердловчан имеют антитела к коронавирусу
20.11.2020, 16:53 / Общество
На свердловских дорогах будут ловить должников по штрафам ГИБДД