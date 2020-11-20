Тагильская лагуна получит продолжение

Продолжение набережной больше всего порадует юных тагильчан Фото: Тагилгражданпроект

К 300-летию Нижнего Тагила его жители получат знатный подарок: одетая в гранит набережная Тагильского пруда, по которой пять лет назад прогулялся президент Владимир Путин, получит достойное продолжение. Вдоль пруда появится двухуровневая терраса, а пустырь за городским Дворцом детского творчества превратится в пространство для развития юных талантов. На реализацию проекта из федерального бюджета и городской казны выделяется полмиллиарда рублей.

Нижнетагильский дворец детского творчества расположен на территории без жилой застройки. Здание окружают зелёные насаждения, а за ними – пруд. Всё это выглядело бы замечательно, если бы не было столь запущено. По факту рядом с детским учреждением огромный пустырь и дикий пляж. Среди зарослей можно увидеть, как подростки катаются на картах или запускают модели летательных аппаратов. Педагоги Дворца и их воспитанники давно ратуют за обустройство современных площадок для занятий техническими видами спорта. Похоже, в будущем году их мечты сбудутся.

Проект, включающий укрепление береговой линии и благоустройство территории площадью 60 тысяч квадратных метров, вошёл в федеральную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». Нижнетагильская мэрия получила подтверждение, что деньги на реализацию проекта «Тагильская лагуна – 2» зарезервированы на 2021 год. Из федеральной казны муниципалитету выделено 373 миллиона рублей, оставшуюся часть направят из местного бюджета.

Техническое творчество требует простора Фото: проект Тагилгражданпроект

На эти средства в течение будущего года планируется создать общественное пространство, о котором глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что «оно способно изменить облик и восприятие города». На территории появятся пять основных зон: детская, спортивная, экстремальная, техническая, релаксовая. Родители смогут привести малышей в автогородок и на большую игровую площадку «Морские приключения» с песочницами, качелями и каруселями. В центре установят маяк. Поднявшись на него, можно осмотреть окрестности и скатиться с горки. Рядом зашумит парусами игровая конструкция «корабль».

Для тагильчан постарше будет обустроена спортплощадка. Здесь все желающие смогут поиграть в волейбол, баскетбол или футбол. Для занятий физической культурой на открытом воздухе поставят силовые тренажёры. В зоне экстремального отдыха появится скейт-парк и картодром. Бетонная скейт-площадка, в отличие от каркасной, предоставит больше возможности для создания сложных геометрических форм. Любители головокружительных трюков, несомненно, оценят это новшество. 300-метровую трассу для любительских заездов на картах также выполнят по современным стандартам. В зоне «Юный техник» планируется построить площадки для запуска радиоуправляемых моделей самолётов и ракет, а также бассейн для запуска моделей судов. А для тех, кто хочет прогуляться на природе, предусмотрена зона тихого отдыха. Отдыхающих будут ждать тенистая аллея и четыре смотровые площадки над акваторией пруда.

Логичным дополнением благоустроенной территории могло бы стать обновлённое здание Дворца детского творчества. Проектная документация для его ремонта готова, но источник финансирования пока не определён.

– Современный облик здания стал бы доминантой, центром притяжения новой набережной и отличным подарком тысячам детей. Будем работать в этом направлении, – пообещал тагильчанам Владислав Пинаев.

Так выглядит Тагильская лагуна сегодня Фото: Галина Соколова