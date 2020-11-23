Впервые за много лет ирбитчане заехали в новые квартиры

Фото: Владимир Мартьянов

В Ирбите торжественно открыли новый жилой дом. Ключи от квартир новосёлам вручили областной министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков и глава города Николай Юдин.

Новый дом по улице Орджоникидзе, 79 получился трёхэтажным, с ярким разноцветным фасадом. В нём 54 квартиры разного метража: 48 однокомнатных и 6 двухкомнатных. Строительство здания шло меньше года на областные и муниципальные средства (всего порядка 60 млн рублей). Все заехавшие в дом жильцы – переселенцы из ветхого, аварийного жилья. Как выяснила «Облгазета», люди ждали переезда на протяжении многих лет, но новые дома в городе по разным причинам не строились.

Мэр Ирбита Николай Юдин, заступивший на пост в 2018 году, пообещал решить жилищную проблему. И новый дом на Орджоникидзе, 79 стал первой ласточкой. Со слов жителей, такого события муниципалитет не видел минимум 10 лет. Кстати, все квартиры в доме оснащены современным газовым оборудованием. Как сообщили в мэрии, в каждой квартире установлен индивидуальный газовый котёл, что даёт возможность жильцам самостоятельно регулировать температурный режим внутри помещений и подачу горячей воды.

Глава свердловского Минстроя Михаил Волков лично оценил новый дом и заверил горожан, что работа по расселению ветхого, аварийного жилфонда в регионе, в том числе в Ирбите, будет продолжена. «На это обращает особое внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», сказал он. Новосёлам министр пожелал счастья, тепла и уюта в новых квартирах.