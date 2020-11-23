Когда в Нижнем Тагиле построят мусоросортировочный завод?

Завод в Нижнем Тагиле будет построен по аналогии с тюменским, но функционал будет шире. Фото: Галина Соколова

В Нижнем Тагиле прошли публичные слушания, посвящённые строительству мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО на окраине города. 248 тагильчан, пригласив независимых экспертов, собрались обсудить экобезопасность масштабной стройки. Мнения разделились.

Как в Тюмени. Или нет?

Первоначально в соглашении о концессии, подписанном в июне 2018 года между мэрией Нижнего Тагила и компанией «Облкоммунэнерго», значился пуск завода этой осенью. Однако, чтобы соблюсти правила расположения санитарных зон, локации заводского корпуса и нового мусорного полигона пришлось поменять. По графику, согласованному сторонами, разрезание красной ленточки перенесли на два года.

На участке по соседству с кладбищем «Центральное» выполнены инженерные изыскания и расчищена территория. Проект готов. Он выйдет на экологическую экспертизу в феврале 2021 года, а через месяц – на строительную. К лету «Облкоммунэнерго» рассчитывает получить разрешение на строительство и зайти на объект.

С сортировочного комплекса продукция будет отправляться к переработчикам. Фото: Галина Соколова

Вложив в создание мусоросортировочной инфраструктуры более 4 миллиардов рублей, концессионер планирует построить комплекс, прототипом которого является завод в Тюмени мощностью 90 тонн отходов в час. Производительность тагильского будет немного меньше, зато функционал богаче. В ближайшей перспективе здесь намерены освоить производство техногрунта и топлива, полученного из древесины, макулатуры, пластика и текстиля. По утверждённой схеме обращения с ТКО, комплекс будет принимать отходы из Нижнего Тагила, горноуральских сёл и Невьянского ГО.

Главная задача завода – сортировка отходов. Фото: Галина Соколова

Выход или полумера?

В Нижнем Тагиле вопрос мусорной стройки – один из самых резонансных. Есть те, кто горячо поддерживает проект, считая его переходом к более цивилизованному способу обращения с отходами. Противники идеи опасаются превращения города в межмуниципальную помойку. Также весьма распространено мнение, что сортировка – это полумера, и необходимо сразу браться за переработку. Поборники всех этих версий получили возможность высказаться на общественных слушаниях по оценке воздействия проекта на окружающую среду.

Комментарий Егор Свалов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области: – Мусоросортировочный комплекс предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2022 года. Это будет самый первый и суперсовременный, построенный в рамках национального проекта «Экология» объект, который, по сути, даст импульс развитию на Среднем Урале новой отрасли – сортировке и переработке вторичного сырья.

Рассматривая влияние комплекса на воду, почву, воздух, растительный и животный мир, а также на здоровье тагильчан, присутствующие выступали весьма эмоционально. Прозвучали предложения о более детальном изучении территории и даже переносе строительной площадки.

– Мы провели тщательный экологический аудит. С геологических позиций выбор участка для мусоросортировочного комплекса и полигона можно считать удачным. Это обосновано несколькими факторами: глубина уровня подземных вод для него составляет более пяти метров, в геологическом разрезе с поверхности присутствуют глинистые грунты мощностью более двух метров. Считаем реализацию проекта возможной, – сделала вывод независимый эксперт – профессор Уральского государственного горного университета Ольга Гуман.

Проведение общественных слушаний хоть и является обязательной процедурой, но её резолюция носит только рекомендательный характер. Заместитель главы Нижнего Тагила Егор Копысов заверил тагильчан, что все их предложения будут добавлены в пакет документов, отправляемых на экологическую экспертизу.

Общественные слушания прошли эмоционально. Фото: Галина Соколова