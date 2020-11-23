Первоуральцы поймали власти города на слове

Новые остановки в Первоуральске ничем не отличаются от тех, к которым привыкли горожане. Контракт на их поставку был заключён до вступления дизайн-бука в силу Фото: Пресс-служба администрации Первоуральска

Первоуральскую молодёжь удивили автобусные остановки, которые появились в городе в ноябре. В соцсетях пользователи задались вопросом, почему комплексы не соответствуют дизайн-буку (комплексному документу с требованиями к облику города), который местная дума закрепила в правилах благоустройства в конце июля.

Новость об остановках была опубликована на официальном портале города.

«Комплексы уже появились на улицах Трубников, Дружбы и Уральской. До конца недели их поставят на Магнитском тракте, Береговой и III Интернационала. Всего – 12 новых остановок», – сообщалось в ней. К новости прикрепили фотографию комплекса. Самого обычного комплекса – из металлоконструкций. В соцсетях тут же заявили, что объекты не соответствуют дизайн-буку.

Согласно документу, комплексы должны состоять из деревянного бруса, композитных панелей графитового цвета, а также многослойного стекла либо алюминиевого профиля. Такой внешний вид, по мнению разработчиков, позволит «органично вписываться в характер застройки старинного и современного города, пригородов и рекреационных территорий».

Кстати Соглашение о разработке комплексной программы развития Первоуральска «Центр аналитики города» и группа ЧТПЗ подписали летом прошлого года. Предприятие инвестировало в работу более 70 млн рублей.

Как объяснили в пресс-службе администрации Первоуральска, контракт на установку комплексов на сумму 600 тысяч рублей заключили ещё весной, когда обновлённые правила благоустройства ещё не утвердили. В будущем комплексы пообещали заменить на те, что соответствуют дизайн-буку. Сроки не называются – вероятнее всего, это произойдёт по истечении срока службы остановок. Все новые комплексы будут оформлять строго в соответствии с дизайн-буком.

Между тем людям действительно интересно, как город трубников привыкает к фирменному стилю. В местных пабликах обсуждают и позитивные новшества (привели в порядок фасад, установили забор с логотипом города), и объекты, которые пока не радуют глаз – ржавые киоски, гигантская реклама «кислотного» цвета… Активисты надеялись, что совместно с мэрией им удастся очистить улицы от визуального «мусора». Но оказалось, даже при наличии правил сделать это сложно.

- Написал в администрацию обращение по поводу демонтажа рекламной вывески на фасаде соседского дома, на улице Советской. В ответе сообщается, что вывеска была установлена до вступления в силу дизайн-бука, а в отношении таких объектов правила «носят рекомендательный характер», – рассказывает первоуральский активист Михаил Домрачев. – Этот документ – передовой для такого небольшого города, как Первоуральск, во время общественных обсуждений все его поддержали. Но проблема в том, что в отношении существующих вывесок и киосков документ необязателен к исполнению.

В администрации Первоуральска подтвердили это. А значит, город преобразится ещё не скоро.

Да, документация новых конкурсов по благоустройству готовится уже в соответствии с новыми правилами. Так, Корабельная роща будет благоустроена уже в соответствии с требованиями дизайн-бука: на эскизы новых скамеек, урн и арт-объектов можно посмотреть в проектно-сметной документации на сайте Госзакупок. Но кто убедит предпринимателей в том, что красивый город стоит того, чтобы поменять некрасивую, выцветшую вывеску?