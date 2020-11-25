В Свердловской области появилась цифровая схема газификации региона

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На этой неделе в Свердловской области утвердили генеральную схему газоснабжения региона до 2035 года – документ, в котором обозначены перспективы развития газовой инфраструктуры и возможности для подключения к ней потребителей. Впервые в области по поручению главы региона Евгения Куйвашева создана не только бумажная версия схемы, но и её «живая» электронная модель. Это, по мнению властей, сделает информацию о газификации более доступной и понятной для жителей и инвесторов.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, работа над новой схемой велась на протяжении двух лет. В ней участвовали сотрудники отраслевых и территориальных органов государственной власти, надзорных и контролирующих ведомств, газовых компаний. Предыдущий документ, разработанный ещё в 2008 году, был рассчитан до 2020 года и потребовал актуализации.

– Новая генеральная схема разработана в современном формате и имеет свою электронную модель. По сути, это цифровой двойник всей газовой отрасли с детализацией всех процессов от источника до потребителя, – пояснил Николай Смирнов.

Благодаря такому подходу инвесторам станет гораздо проще заблаговременно определять потенциал той или иной территории, и принимать решение о размещении на ней производства, строительстве жилых домов, отметил министр. А жители области будут знать, где и когда планируются работы по газификации, и исходя из этого смогут планировать свой бюджет и в перспективе подключать свои дома к газу.

В тему В российских регионах цифровые модели только начинают использовать для решения коммунальных проблем. Так, в Томске в прошлом году создали цифровую модель генеральной схемы ливневой канализации города. Специалисты выявили наиболее проблемные участки городской системы и на основе полученных результатов смоделировали два варианта её развития. А власти Южно-Сахалинска заказали разработку электронной модели системы газоснабжения, которая в том числе будет показывать характеристики газопроводов, объёмы потребления топлива и расходы на несколько лет вперёд.

В новой схеме, как сообщили в департаменте информполитики области, прописаны подробные планы газификации региона с учётом возможностей газотранспортных и газораспределительных организаций (в том числе по перспективам использования беструбопроводной технологии газификации сжиженным природным газом в отдалённых территориях), рекомендации для органов власти на местах. По мере необходимости информация будет корректироваться.

Конкретики о том, как будет работать цифровой двойник схемы, пока нет. На сайте регионального МинЖКХ схема будет размещена в декабре. Но главы свердловских муниципалитетов уже позитивно оценивают коммунальное новшество. Вопрос «А когда нам проведут газ?» – один из самых частых в обращениях жителей.

– Готовится проект газификации южного направления муниципалитета, он охватывает девять населённых пунктов. В первом этапе, рассчитанном до 2024 года, – четыре населённых пункта: Степной, Барабановское, Сипавское, Пирогово. Второй этап – Синарский, Новый Быт, Окулово, Потаскуева, Крайчикова. Рассматривается возможность подключения ещё трёх деревень – Гашенёвой, Комаровой и Черемисской. Люди ждут: с газом в сёла приходят и новые рабочие места, и комфорт в дома, – сказал глава Каменского городского округа Сергей Белоусов.

– Важно любое движение вперёд в этом направлении, – добавляет глава Талицкого городского округа Александр Толкачёв. – Газификации ждут и жители (например, в двух микрорайонах – Горлохватка в Пионерском и Лесохим в Талице люди создали кооперативы и вложили деньги в разработку проектно-сметной документации), и руководители сельхозпредприятий, для которых газ – это стимул к дальнейшему развитию. Единая цифровая схема, я надеюсь, станет для них ориентиром и позволит исключить возможную несогласованность действий.

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