Застройщики выиграли – екатеринбуржцы проиграли

Фото: Галина Соловьёва

Во вторник гордума Екатеринбурга разрешила застройщикам не согласовывать с мэрией внешний вид строящихся объектов. Эта новость вызвала недоумение и у горожан, и у архитекторов. Уральскую столицу и так часто ругают за пестроту архитектурных решений, а во что город превратится теперь?

Мэрия обязала застройщиков согласовывать с ней внешний облик зданий в 2015 году. Строителям это, конечно, не понравилось. В 2019 году глава компании «Prinzip» Геннадий Черных через суд добился отмены нормы, которая обязывала согласовывать внешний вид жилой многоэтажной застройки и крупных торговых центров.

Вдохновлённые успехом, застройщики (а именно Гильдия строителей Урала) в августе этого года обратились в суд с новым иском – чтобы отменить согласование и по всем другим сооружениям. 23 ноября Свердловский облсуд полностью удовлетворил этот иск. Городская прокуратура также посчитала требование мэрии незаконным и потребовала исключить пункт о согласовании внешнего вида зданий.

Не согласны, но приняли

Любопытно, что нововведением оказались недовольны и сами депутаты, отменившие старую норму. Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию думы Екатеринбурга Александр Колесников объяснил этот парадокс так:

– Мне это не нравится, но юридических оснований не поддержать протест прокуратуры мы не нашли.

Позже, в разговоре с «Областной газетой», он пояснил, что в Градостроительном кодексе России нет условия об обязательном согласовании внешнего вида зданий, и прокуратура просто потребовала привести муниципальную норму в соответствие с федеральным законодательством.

Питеру можно. Екатеринбургу – нет

Впрочем, в федеральных законах есть одно исключение из правил: согласно приказу Минкульта, требовать согласования проектов от застройщиков можно населённым пунктам, которые относятся к историческим поселениям. Таких в России 41, а в Свердловской области – только один: Верхотурье.

– В городе должно быть большое количество сохранности исторической застройки, – пояснил «Облгазете» принцип включения в список исторических поселений заведующий кафедрой истории искусств и реставрации Уральской архитектурной академии Михаил Голобородский. – А в Екатеринбурге, к сожалению, остались лишь небольшие вкрапления памятников архитектуры. Поэтому соответствующего статуса у нас нет.

«Полная глупость»

– Конечно, это печальная ситуация, когда застройщикам дают полную свободу, – добавляет Михаил Голобородский. – Не так давно к нам в город приезжали знакомые архитекторы из Санкт-Петербурга. Они сказали: «Ваши специалисты работают с полным чувством безнаказанности». А уж если у нас отменяются согласования, то зачем вообще нужны главный архитектор и главный художник?

– Это полная глупость! – считает Григорий Мазаев, главный архитектор Свердловской области с 1982 по 2010 год, а ныне главный градостроитель УралНИИпроекта. – Если мы хотим получить городские ансамбли, то должны связывать между собой объекты. Это и есть работа главного архитектора, он занимается формированием облика города. Главный архитектор должен выдавать архитектурно-планировочные задания на каждый объект, так делается во всём мире. Если мы решили, что нас интересует только коммерческая составляющая, то, конечно, можно строить что попало и где попало.

Есть надежда?

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бирюлин заявил на заседании, что мэрию новое положение вещей не устраивает, и она попытается через суд вернуть себе право решать, как будут выглядеть постройки. Кроме того, по его словам, федеральные власти сейчас работают над проектом закона, который должен смягчить ситуацию.

«Облгазета» связалась с депутатом Государственной думы от Свердловской области Сергеем Чепиковым, который входит в комитет по транспорту и строительству. Там, по словам депутата, эта проблема пока не рассматривалась. Но зато на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещена инициатива Минстроя, который предлагает позволить органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать требования к архитектурным решениям зданий. К сожалению, пока этот документ находится на стадии экспертизы, поэтому решить проблему с контролем за застройкой получится, видимо, нескоро.

Как у других? Не только уральские застройщики взбунтовались против согласования архитектурного облика зданий. Одна из воронежских строительных компаний в середине ноября также обратилась в областной суд после того, как её обязали согласовать с властями проект реконструкции здания в общественно-деловой зоне города. Аргументы – норма ещё в 2018 году была признана не соответствующей федеральному законодательству. Суд застройщики выиграли и теперь рассчитывают, что требование о согласовании облика зданий и в других городских зонах исчезнет. Но есть и обратные примеры. Как сообщили «Областной газете» в Управлении архитектуры и градостроительства Казани, здесь застройщики согласовывают с их специалистами облик не только жилых и нежилых, но и инженерных объектов. При этом Казань (как и Екатеринбург) не является историческим поселением. В Санкт-Петербурге (город входит в число исторических поселений России) в прошлом году ужесточили требования к строящимся на территории города объектам. Если раньше, согласно действующему законодательству, застройщики должны были согласовывать только архитектурно-градостроительный облик жилых объектов, то с 2019 года им необходимо согласовывать с комитетом по градостроительству и архитектуре администрации Санкт-Петербурга и облик нежилых объектов.

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