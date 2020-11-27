МУГИСО проверит участки, «украденные» у Екатеринбурга

Площадь нелегальных парковок в столице Урала, «засветившихся» на портале «Украденный Екатеринбург», перевалила за миллион «квадратов». Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице проверят первые сто участков, незаконно занятых организациями или частными лицами, и попавших в базу проекта «Украденный Екатеринбург». Об этом сообщили в министерстве по управлению государственным имуществом области.

Портал для поиска и систематизации незаконно занятых и огороженных участков муниципальной земли, напомним, появился в Екатеринбурге в сентябре – его запустили городские общественники. На днях счётчик проекта перешёл отметку в миллион квадратных метров, в базе собрана информация о 548 проблемных участках. В основном это нелегальные парковки.

Проектом заинтересовалось МУГИСО. Как рассказала «Облгазете» советник главы ведомства Юлия Вершецкая, специалисты проверили информацию по 200 объектам и определили сто «пилотных», самых крупных участков в разных районах города, по которым начнут работу.

– Сейчас формируется межведомственная рабочая группа. В неё войдут представители МУГИСО, администрации города, прокуратуры и полиции, – пояснила Юлия Вершецкая. – Помимо объектов, попавших в базу «Украденного Екатеринбурга», группа будет заниматься предотвращением и профилактикой других правонарушений в сфере землепользования города.

Списки участков распределят по районам, после проверки эти участки будут освобождаться при поддержке правоохранительных органов. Также незаконные парковки будут отключать от электроэнергии – большинство из них подключены к электросетям ближайших домов, и по сути, освещение этих объектов оплачивают жители. К слову, некоторые собственники в преддверии рейдов устранили нарушения – например, убрали шлагбаумы, но, как пояснили в ведомстве, таких объектов пока единицы.

Ожидается, что группа станет постоянной. Кроме того, сейчас в ведомстве прорабатывают механизм вовлечения освобождённых земель в законный оборот.

– С оптимизмом смотрим на сотрудничество с МУГИСО, хотя ситуация ещё далека до разрешения, – говорит один из создателей проекта Дмитрий Кречетов. – Начало положено, но работа будет считаться законченной, лишь когда по каждому участку будут выполнены четыре условия: администрация признает и зафиксирует нарушение, будут демонтированы все конструктивные элементы (шлагбаумы, цепочки, заборы, столбики), у горожан появится доступ к заблокированной территории, и наконец, приведут в порядок тротуары, газоны и дороги на участках. Очень важный этап – вовлечение участков в законный оборот. Сейчас с «огороженной» земли получают выгоду организаторы нелегальных парковок (деньги за платную парковку, увеличение количества клиентов и так далее), но такие участки – источник пополнения и городского бюджета, начиная от единоразового поступления в виде штрафа по ст. 7.1. КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) и заканчивая доходами от налогов и продажи (сдачи в аренду) освобождённых территорий.

«ОГ» будет следить за развитием ситуации.

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