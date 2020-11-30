В Уральце жители переезжают из бараков в новый дом

Наталье и Маше Сторожевым понравилась просторная кухня Фото: Галина Соколова

Единственный на сельской территории дом для переселения из ветхого жилья построен в этом году в посёлке Уралец под Нижним Тагилом. Его возвели специально для 30 семей, не желающих уезжать в город. «Облгазета» узнала, что держит людей на малой родине, и почему их новый дом строители называют «золотым».

Огранка камушка

При знакомстве с Уральцем испытываешь двойственные чувства. Со всех сторон селение окружают величавые горы, с вершин которых снег не уходит до лета. А вдоль главной улицы посёлка выстроились бревенчатые бараки – обитаемые и брошенные, ушедшие в землю по самые окна. Поэтому Уралец напоминает бросовый камушек в драгоценной оправе. Это несоответствие устраняется с 2018 года. Ветхим тогда был признан 31 дом. 89 семей, обитавших в развалюхах довоенной постройки, переехали в Нижний Тагил. Девять бараков тут же пошли на дрова, ещё семь полностью расселены и ждут сноса.

Когда обитателям ветхих построек предлагали жильё в Нижнем Тагиле, многие наотрез отказались уезжать. Одни не решились расстаться с кормильцами-огородами, других удержали чистые воздух и вода малой родины, были и те, кто не захотели удаляться от могил близких.

Уралец в окружении гор Фото: Галина Соколова

– Уезжать из Уральца не согласились категорически. Здесь у меня мама, любимая работа библиотекаря, а ещё два огорода, где мы выращиваем овощи, – говорит мать четверых детей Светлана Прокопенко.

Выходом из спорной ситуации стало строительство в посёлке 30-квартирного дома по программе «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Стройка стартовала прошлой осенью. Проект оказался дорогостоящим – более 68 миллионов рублей.

– Были сложности с доставкой материалов и удорожание проекта. Пришлось строить коммуникационные сети, устанавливать подземные резервуары с насосами для обеспечения запаса питьевой воды и пожарной безопасности. Но муниципалитет пошёл навстречу людям, которые не видят своей жизни вне посёлка, – объяснил глава города Владислав Пинаев.

Глава Уральца Дмитрий Кравченко Фото: Галина Соколова

Первый государственный

И вот новенький многоквартирник готов. Утеплённый фасад, натяжные потолки, шкафы-купе, плита, водонагреватель на 100 литров и сантехника. Расставляй мебель и живи. 26 семей из Уральца и по две из посёлков Висимо-Уткинск и Канава, получив смотровые талоны, побывали в своих хоромах и начали оформление договоров социального найма. Людям есть с чем сравнивать.

– Я с дочкой из посёлка Канава, но дом там совсем худой – не протопишь. Снимали квартиру в Нижнем Тагиле, платили за неё 9 тысяч рублей. Теперь получили благоустроенную квартиру, которую можно тут же приватизировать. Посёлок современный – всё есть. Планируем весной приобрести огород, – рассказала Ирина Хамитдулина.

– В нашем бараке крыши практически нет. Хорошо, что переезжаем, ведь прожить с детьми ещё одну зиму в нашей развалюхе было нереально, – добавляет жительница Уральца Наталья Сторожева.

Первый дом, возведённый за последние 30 лет в Уральце Фото: Галина Соколова

Новый дом поможет начать новую жизнь не только новосёлам, но и всему посёлку. Когда семьи переселяли в город, население Уральца убыло на 230 жителей. А ведь ему, как ближайшему соседу горы Белой, прочат отличные перспективы.

– По архитектуре можно прочесть историю посёлка. Бревенчатые и засыпные бараки, построенные в годы первых пятилеток, – наследие Кировского прииска, более современные многоэтажки строили завод «Уралец» и Соловьёвогорский дунитовый карьер. Жильё передано муниципалитету в конце 90-х. Этот прекрасный дом у нас первый, построенный государством, – поделился глава местной администрации Дмитрий Кравченко.

Власти планируют снести все старые постройки и освободить площадки для объектов кластера «Гора Белая». В посёлке уже открыто кафе, в дальнейшем туристическая инфраструктура на территории будет активно развиваться.