В жилфонде региона заменят 263 лифта

Фото: Галина Соловьёва

До конца года в жилых домах Свердловской области завершатся работы по обновлению лифтового оборудования. Планировалось, что заработают 258 новых лифтов, но фактически их будет 263, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ.

По словам главы ведомства Николая Смирнова, увеличить количество лифтов удалось за счёт экономии средств на торгах по выбору подрядчиков. Работы по замене лифтового оборудования прошли в многоквартирных домах Ревды, Нижнего Тагила, Заречного, Кировграда, Асбеста, Екатеринбурга. Из 263 лифтов 238 уже запущены в эксплуатацию. Общая сумма расходов на лифтовой парк составила 224,5 млн рублей – это средства областного бюджета.

Напомним, что лифтовое хозяйство в регионе обновляется на протяжении последних двух лет по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Полностью решить вопрос с заменой старых лифтов планируется к 2025 году.

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