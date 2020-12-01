В ходе встречи обсуждались итоги работы в 2020 году и подготовка к предстоящей Универсиаде.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с новым главой «Россети Урал» Владимиром Болотиным. Они обсудили ключевые проекты развития электросетевого комплекса региона и подготовку к Универсиаде-2023.

По словам Владимира Болотина, филиал Свердловэнерго и дочерняя компания «Россети Урал»-«Екатеринбург» получили паспорта готовности к отопительному сезону в срок. На подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2020/2021 года на территории Свердловской области компания направила порядка 1,8 млрд рублей. Аварийный резерв материалов и оборудования укомплектован на 100%.

С начала года количество технологических нарушений по всем классам напряжения в зоне присутствия компании в Свердловской области снизилось на 12,6%. Средняя длительность восстановления электроснабжения потребителей снизилась на 4,4% и составила 1,31 часа.

При подготовке к зиме особый акцент был сделан на надёжности электроснабжения медицинских учреждений. По результатам проведённого технического аудита схем электроснабжения 41 лечебного учреждения, работающего с COVID-19, установлено 13 дополнительных РИСЭ — резервных источников снабжения электрической энергией.

В ходе встречи с губернатором также обсуждалась подготовка к проведению в Екатеринбурге Универсиады-2023. Для обеспечения надёжного электроснабжения объектов компания направит порядка 1,5 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей пойдёт на строительство современного цифрового центра питания — подстанции 110/10 кВ «Новокольцовская» со строительством ЛЭП 110 кВ. Также энергетики возведут распределительную сеть 10 кВ от ПС 110/10 «Новокольцовская» протяжённостью более 26 км и проведут технический аудит более 800 электросетевых объектов.

Напомним, Владимир Болотин возглавил «Россети Урал» в ноябре этого года. Он сменил на этом посту Сергея Дрегваля, который занимал должность генерального директора компании с 2014 года.

Добавим, сегодня стало известно, что в посёлках Косулино и Прохладный под Екатеринбургом снова возникли перебои с электроснабжением. Накануне поздно вечером жители этих населённых пунктов остались без тепла и света.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе «Россети Урала», причиной отключения электроэнергии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ: из-за падения ветки произошёл обрыв провода, он загорелся. На ликвидацию последствий произошедшего ушло 54 минуты, в настоящее время электроснабжение восстановлено.

Ранее «Облгазета» не раз писала о проблемах с электричеством в Прохладном и коттеджном посёлке Чистые Росы. Энергетики объясняют их возникновение несанкционированным ростом нагрузки на электрооборудование и обещают устранить неполадки до конца года.

Обсуждалась ли эта тема в ходе встречи с главой региона, не сообщается.