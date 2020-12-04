Ключи от трехкомнатной квартиры в доме №20 по ул. Красных Героев получили в этот морозный солнечный день детский невролог ЦГБ Владимир Филиппов с женой и двумя дочерьми и онколог Евгения Басанова с мужем и двумя сыновьями. Фото: «Золотая горка»

Берёзовским врачам вручили ключи от квартир

В Берёзовском впервые купили квартиры двум врачам городской больницы: так власти намерены справиться с нехваткой узких специалистов, сообщает «Золотая горка».

Ключи от «трёшек» в новостройке в этом году получили врач-онколог и детский невролог. Отмечается, что деньги на покупку жилья будут закладывать в муниципальный бюджет ежегодно в течение ближайших пяти лет. Чтобы приватизировать квартиру, врач должен отработать в больнице десять лет.

Салдинцам запретили выходить на лёд

Как сообщает vSalde.ru, в связи с ремонтом на городской плотине в Нижней Салде, в декабре будет производиться сброс воды с Нижнесалдинского, Верхнесалдинского и Исинского водохранилищ, а это может привести к проседанию льда, возникновению промоин, пустот под толщей льда, образованию разломов и трещин.

В Верхнем Тагиле из квартиры вывезли два камаза мусора

Управляющая компания «УЖК» освободила квартиру жительницы, которая доверху захламила своё жилище, сообщают «Местные ведомости». Сообщается, что женщина копила мусор в своей «трёшке» больше 20 лет, доставляя неудобства жильцам ещё 19 квартир в подъезде. Местные власти выделили бесплатные талоны для вывоза мусора на полигон, управляющая организация предоставила машину. В итоге из квартиры вывезли два камаза мусора. Подробнее – в одном из ближайших номеров «ОГ».

В Нижнем Тагиле отказались от хороводов

Из-за пандемии власти Нижнего Тагила проведут городские ёлки без хороводов, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Праздничные новогодние представления пройдут в зрительных залах театров и филармонии. Билеты можно купить только в кассах, поскольку места в залах распределяют вручную. Вручать подарки будут на пунктах выдачи в учреждениях. Исключение – Молодёжный театр: там подарков в этом году не будет.