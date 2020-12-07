Под Екатеринбургом построят мусоросортировочный завод за 11,7 миллиарда

Согласно документу, ориентировочная стоимость мусоросортировочного комплекса составит 9,11 млрд рублей, а стоимость полигона ТКО — 2,64 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2021 году планируется заключить концессионные соглашения. Среди таких объектов значатся полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс "Екатеринбург-Юг".

Согласно документу, ориентировочная стоимость мусоросортировочного комплекса составит 9,11 млрд рублей, а стоимость полигона ТКО — 2,64 млрд рублей. Суммарно строительство завода обойдётся бюджету в 11,7 млрд рублей.

Сортировочный комплекс будет осуществлять обработку, накопление, утилизацию и обезвреживание ТКО, а полигон необходим для складирования мусора. Общая мощность полигона ТКО составит 660 тыс. тонн мусора в года, а мощность мусоросортировочного комплекса — 700 тыс. тонн мусора в год.

"Мощность объектов утилизации и обезвреживания отходов, в том числе производство альтернативного топлива и компостирование — 465 тыс. тонн в год (альтернативное топливо — 210 тыс. тонн, компостирование — 255 тыс. тонн)", — говорится в распоряжении.

Оба объекта начнут строить уже в следующем году, а завершить работы планируется в 2025 году. Точное место расположения завода до сих пор не известно.

Напомним, Свердловская область попала в число пилотных регионов, где система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) будет переведена на замкнутый цикл. Так, на территории Среднего Урала из вторичных материальных ресурсов будет производиться готовая продукция.

Всего в рамках регпроекта "Комплексная система по обращению с ТКО" в Свердловской области построят 17 мусоросортировочных комплексов и два завода по переработке отходов. Уточняется, что к 2024 году их производственная мощность сможет обеспечить обработку 75% и утилизацию 36% всего мусора в регионе.

Далее помещаем текст документа, опубликованный на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

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