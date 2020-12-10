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Общество / Благоустройство и ЖКХ
10 декабря 2020, 09:50

В Екатеринбурге официально открыли Зелёную рощу

Зелёная роща

Муниципальная общественная комиссия наконец открыла Зелёную рощу. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге состоялось официальное открытие парка "Зелёная роща". Реконструкция общественной территории длилась около полутора лет.

За это время подрядчик высадил 1 600 елей, сосен, яблонь и берёз, 4 тысячи кустарников, убрал более 300 старых и больных деревьев, оборудовал несколько сотен светильников и скамеек. В парке обновили 11 тысяч квадратных метров тротуара, постелили 1 500 квадратных метров резинового покрытия для бега.

Работы по благоустройству завершились ещё в октябре, территория стала доступна жителям. Изначально торжественное открытие парка было запланировано на начало ноября, его хотели приурочить ко Дню народного единства. Однако сразу после завершения работ парк начали разрушать. Из-за украденного газона, сломанных деревьев и повреждённого асфальта открытие объекта пришлось отложить, а подрядчик вынужден был исправлять недостатки.

Накануне муниципальная общественная комиссия наконец открыла Зелёную рощу, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, ранее екатеринбуржцы определили новый график работы парка. Его решили закрывать на ночь, чтобы уберечь от вандалов.

Добавим, в уральской столице сейчас также ведутся работы по благоустройству парка XXII Партсъезда, которые должны завершить в следующем году. К настоящему времени там установили опоры освещения и уже открыли транзитное движение для пешеходов в сторону Верх-Исетского бульвара.

Областная газета Свердловской области

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