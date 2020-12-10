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Общество / Благоустройство и ЖКХ
10 декабря 2020, 16:15

Уральским территориям выделены деньги на ремонт плотин

Ремонт плотин

Восстановительные работы пройдут в период с 2021 по 2023 годы. Фото: Александр Зайцев

Три уральских муниципалитета – Верхняя Тура, Богданович и Полевской получат средства из федеральной и областной казны на капитальный ремонт гидроузлов. Восстановительные работы пройдут в период с 2021 по 2023 годы.

Все плотины находятся в собственности муниципальных образований, они эксплуатировались не один десяток лет и давно нуждаются в капитальных ремонтах. В Верхней Туре будет отремонтирован Верхне-Туринский гидроузел на реке Туре: общая стоимость работ превышает 100 млн рублей, к концу 2021 года объект должны ввести в эксплуатацию. В Полевском восстановят гидроузел на реке Полевая: стоимость работ превышает 120 млн рублей, капремонт стартует в 2022 году. А в Богдановическом ГО ремонту подлежат гидротехнические сооружения на реке Большая Калиновка (район деревни Паршина): общая стоимость работ – чуть больше 40 млн рублей, срок завершения – конец 2021 года. Все проекты реализуются в рамках федеральной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

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  • Опубликовано в №232 от 11.12.2020
Областная газета Свердловской области
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