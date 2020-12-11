Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 декабря 2020, 07:34

Двум тысячам жителей Сухого Лога вернули тепло

Кружка и плед на батарее

Без тепла жители Сухого Лога остались накануне вечером. Аварийно-восстановительные работы завершились ночью. Фото: Галина Соловьёва

В Сухом Логе минувшей ночью восстанавливали прорыв на трубопроводе. Без тепла накануне вечером остались 34 многоквартирных дома, в которых проживают 2 тысячи человек.

Кроме того, было прекращено теплоснабжение двух детсадов: №37 и №38. К счатью, они не работают в вечернее время. За ночь помещения должны прогреться.

"Аварийно-восстановилтельные работы проводились силами МУП "Жилкомсервис". Были задейстованы 13 специалистов и 7 единиц техники. Теплоснабжение было восстановлено около 2:00", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.12.2020, 19:29 / Общество
Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в вакцинации от COVID-19
11.12.2020, 18:41 / Общество
Официально: в Свердловской области продлили дистант школьникам
11.12.2020, 18:29 / Культура
На 78-м году жизни скончался народный артист России Николай Иванов
11.12.2020, 18:15 / Общество
В выходные свердловчане увидят сближение Луны и Венеры
11.12.2020, 17:51 / Экономика
Отмена ЕНВД: индивидуальных предпринимателей поставили перед выбором