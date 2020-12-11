Двум тысячам жителей Сухого Лога вернули тепло

Без тепла жители Сухого Лога остались накануне вечером. Аварийно-восстановительные работы завершились ночью. Фото: Галина Соловьёва

В Сухом Логе минувшей ночью восстанавливали прорыв на трубопроводе. Без тепла накануне вечером остались 34 многоквартирных дома, в которых проживают 2 тысячи человек.

Кроме того, было прекращено теплоснабжение двух детсадов: №37 и №38. К счатью, они не работают в вечернее время. За ночь помещения должны прогреться.

"Аварийно-восстановилтельные работы проводились силами МУП "Жилкомсервис". Были задейстованы 13 специалистов и 7 единиц техники. Теплоснабжение было восстановлено около 2:00", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.