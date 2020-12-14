Предлагают проверить розетки: в Екатеринбурге орудуют лже-электрики

В Екатеринбурге участились случаи мошенничества со стороны лже-электриков. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге участились случаи мошенничества со стороны лже-электриков. Злоумышленники представляются сотрудниками крупных организаций и предлагают горожанам проверить розетки, электропроводку или провести платную установку приборов учёта электроэнергии.

Об участившихся случаях мошенничества сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургэнергосбыт». В компании напомнили, что с 1 июля 2020 года обязанность по замене и установке приборов учёта электрической энергии лежит на гарантирующем поставщике в случаях отсутствия такого оборудования, выхода его из строя, истечения срока эксплуатации или истечения срока межповерочного интервала.

«В многоквартирных домах на территории Екатеринбурга замена и установка приборов учёта электрической энергии в указанных случаях выполняется специалистами АО «Екатеринбургэнергосбыт» бесплатно», - отметили в компании.

При этом сотрудники предприятия не ходят по квартирам и не производят проверку электрооборудования по собственной инициативе. Визит специалистов возможен только в назначенную дату и время, согласованные с клиентами.

При взаимодействии с потребителями, подавшими заявки на замену счётчиков электроэнергии, сотрудники компании в обязательном порядке связываются и заранее информируют граждан о производстве работ. При массовой замене приборов учёта оповещение жильцов производится через управляющие компании, обслуживающие многоквартирный дом.