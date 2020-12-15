Стало известно, на сколько в Свердловской области вырастут коммунальные платежи в 2021 году

В первом полугодии размер платы за коммунальные услуги в каждом из муниципалитетов сохранится на уровне текущего года, а во втором полугодии — вырастет не более чем на 5,4%. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области установили максимальный уровень прироста коммунальных платежей для граждан в 2021 году. Он составит 5,4%.

Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно этому документу, в первом полугодии размер платы за коммунальные услуги в каждом из муниципалитетов региона сохранится на уровне текущего года, а во втором полугодии — вырастет не более чем на 5,4%. При этом в среднем по области уровень прироста цен на коммуналку должен составить 3,4%, в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

Ранее глава региона выступил с предложением увеличить коммунальные платежи с 1 июля 2021 года в среднем на 5,24%.

Напомним, максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги, установленный в Свердловской области на текущий год, составил 5,6%, средней уровень прироста — 3,6%.