В Нижнем Тагиле нашли подрядчика для реконструкции набережной «Тагильская лагуна»

Общественную территорию обновят в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Фото: эскиз

В Нижнем Тагиле определили подрядчика, который проведёт второй этап реконструкции набережной «Тагильская лагуна». Им стало МУП «Тагилдорстрой».

Предприятие было единственным, кто заявился на участие в конкурсе. За проведение работ оно просит 511,2 млн рублей. Большая часть средств — 373 млн рублей — будет направлена на реализацию проекта из федерального бюджета.

Контракт с подрядчиком планируется заключить в конце декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, строительные работы начнутся в январе.

Ранее мэрия Нижнего Тагила публиковала эскизы благоустройства набережной, где, в частности, планируется обустроить детские игровые комплексы, спортплощадки и прогулочные дорожки. Проектом также предусмотрено укрепление береговой полосы.

Территорию от Городского дворца детского и юношеского творчества до акватории Тагильского пруда обновят в рамках подготовки Нижнего Тагила к его 300-летнему юбилею.

Напомним, первый этап реконструкции набережной завершился в 2015 году. О том, как преобразилась «Тагильская лагуна», рассказывала «Областная газета».

Добавим, в ближайшее время в Нижнем Тагиле хотят реконструировать здание ГДДЮТ. Город ищет источники финансирования работ.

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