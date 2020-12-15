В Екатеринбурге увеличилась стоимость вывоза мусора

С 1 декабря тариф вырос с 491,44 рубля до 579,82 рубля за один кубометр. Фото: Галина Соловьёва.

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) изменила стоимость вывоза мусора в Восточном кластере Свердловской области, который обслуживает ЕМУП "Спецавтобаза". С 1 декабря тариф вырос с 491,44 рубля до 579,82 рубля за один кубометр.

Как пояснили "Облгазете" в ЕМУП "Спецавтобаза", ранее тариф был снижен по предписанию ФАС РФ.

"Все заложенные в предыдущий тариф расходы были экономически обоснованы. Это было подтверждено ещё на стадии формирования стоимости услуги по обращению с ТКО. В итоге тариф был принят с соблюдением установленного законом порядка, что было признано в судах нескольких инстанций", - сообщили в пресс-службе регоператора, добавив, что это же касается и нового тарифа.

Также добавим, что на сегодняшний день тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов в Западной зоне Свердловской области составляет 554,52 рубля, а в Северной - 720,16 рубля за кубических метр.

Плата за услугу рассчитывается, исходя из норматива, установленного РЭК. Так, до 1 декабря 2020 года плата для одного жителя многоквартирника за вывоз мусора составляла 104,67 рубля, а сейчас - 123,5 рубля. Уточняется, что повышение тарифа отразится в квитанциях, которые придут в январе.

Напомним, что последний раз тариф на вывоз мусора в Свердловской области утверждали в конце декабря 2019 года.