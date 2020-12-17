Жители Белоярского ГО просят снять с их домов управляющую компанию

Жители Белоярского ГО хотят потребовать разъяснений от мэрии (на фото) по ситуации с УК. Фото: Алексей Кунилов

В редакцию «Облгазеты» позвонила жительница посёлка Белоярский Евгения Жеденова. Женщина рассказала, что в жилфонд посёлка заходит новая управляющая компания – ООО «МКД Сервис». Люди возмущены: у компании прибыли никакой – только убытки, 31 судебный иск в производстве. При этом организация осваивает дома не только в Белоярском, но и в других населённых пунктах. «Нас это не устраивает! Можем ли мы отказаться от услуг компании?» – спрашивает жительница.

Мы изучили ситуацию и вот что выяснили. В реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «МКД Сервис» зарегистрировано в 2017 году как микропредприятие. Место расположения – город Каменск-Уральский. Уставной капитал компании составляет всего 20 тысяч рублей, кредиторская задолженность – 11,5 млн рублей, а прибыль за прошлый год – 9 тысяч рублей. С августа этого года в отношении компании введено наблюдение в связи с делом о несостоятельности (банкротстве). Оперативно дозвониться в организацию мы не смогли – всё время короткие гудки. Выходит, что претензии жильцов не так уж необоснованны?!

Как пояснил глава Белоярского ГО Андрей Горбов, на самом деле работа данной УК – явление временное. И впадать в панику жителям не стоит.

– ООО «МКД Сервис» заходит на обслуживание аварийного жилфонда. Это 90 домов, заниматься которыми никакая другая управляющая компания не желает. Раньше эти дома обслуживала Косулинская УК, но к ней возникли претензии по работе. По закону я обязан найти новую УК, чтобы жилфонд не простаивал. На период конкурса и общего собрания жильцов – а это обязательное условие – мы должны назначить временно обслуживающую этот жилфонд компанию. Заявку подала только одна организация – ООО «МКД Сервис». Да, у неё есть проблемы финансового характера, но долги она гасит исправно. И на жителях это не скажется. Вопрос обсуждался на уровне областного министерства энергетики и ЖКХ, – сказал он.

Глава данного ведомства Николай Смирнов подтвердил слова мэра:

– На время конкурса и проведения общего собрания глава обязан назначить УК, которая будет выполнять свои функции. После выбора – передача домов той УК, которая будет работать на постоянной основе. Эти занимается государственная жилищная инспекция. Действия главы округа законны. Если жители не хотят ждать, они могут выбрать УК самостоятельно, оформить решение протоколом общего собрания собственников жилья и направить его в государственную жилищную инспекцию.

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