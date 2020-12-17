В Екатеринбурге установили тарифы на тепловую энергию

Тарифы начнут действовать с 1 января 2021 года. Фото: Алексей Кунилов.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области установила тарифы на тепловую энергию в Екатеринбурге. Они начнут действовать с 1 января 2021 года.

Тарифы утверждены соответствующим постановлением РЭК.

У каждой теплоснабжающей организации установлены разные тарифы на разные сроки. Так, например, для граждан, теплом которых обеспечивает ООО «АСК-Энергия», размер платы за коммунальное благо в первом полугодии 2021 года составит 1483,05 руб./Гкал, во втором — 1531,7 руб./Гкал. Тариф на тепловую энергию, предоставляемую екатеринбуржцам ООО «Город будущего», составит 1460,99 руб./Гкал как в первую, так и во вторую половину года.

Тарифы ПАО «Т Плюс» разнятся в зависимости от того, какими источниками энергии она вырабатывается. За тепло от ТЭЦ Академическая и котельной на Складском проезде, 4 придётся платить по 1561,76 руб. за Гкал с 1 января по 30 июня и по 1638,73 руб. с 1 июля по 31 декабря 2021 года, а за энергию, вырабатываемую источниками, не входящими в систему централизованного теплоснабжения, - 1826,9 руб. за Гкал в первом полугодии и 1888,96 руб. за Гкал — во втором.

Более подробно ознакомиться с тарифами можно на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Добавим, РЭК изменила тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области.