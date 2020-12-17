Екатеринбургские остановки не исчезают, а «умнеют»

Сейчас новые "умные" трамвайные остановки на «Буревестнике» и «Волгоградской» тестируют. Фото: Официальный портал Екатеринбург.рф

В минувшую среду жительница Екатеринбурга Маргарита Матвеева пожаловалась в редакцию «Облгазеты», что на двух трамвайных остановках в Юго-Западном районе пропали скамейки.

– Сначала убрали все скамейки на трамвайной остановке «Буревестник», теперь и на «Волгоградской». В итоге сейчас ни посидеть негде, ни сумку поставить некуда. И что делать таким пенсионерам, как я? Мне 91 год, – возмущается Маргарита Матвеева. – Это что, такой подарок к Новому году от мэра Екатеринбурга?

Журналист «Облгазеты» обратилась в пресс-службу администрации Екатеринбурга и была приятно удивлена: скамейки на остановках убрали не просто так, а для того, чтобы установить новые, так называемые «умные» остановки. И стильные сооружения из стекла и металла, защищающие пассажиров от ветра и дождя, со скамейками, на трамвайных остановках «Буревестник» и «Волгоградская» появились буквально в эту же среду.

– Остановки оснащены интерактивными системами, которые сейчас тестируются, – рассказали «Облгазете» в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Это табло с информацией о времени прибытия маршрутов в режиме онлайн, экран с возможностью прокладки маршрута, онлайн-табло аэропорта и вокзала, телефон для вызова экстренных служб, звуковое оповещение Единой диспетчерской службы об авариях. В прошлом году Екатеринбург выиграл федеральный грант на интеллектуальные системы управления в городе. В рамках этого гранта будет установлено более полутора сотен «умных» остановок там, где проходимость пассажиров превышает три тысячи в день.

В первоочередной список замены на «умные» остановки попали следующие остановочные комплексы:

Верх-Исетский район: ТЦ Буревестник, Белореченская, Московская;

Железнодорожный район: Азина, ж/д вокзал;

Кировский район: Профессорская, Каменные палатки, Восточная (две остановки), Парк Хаус, УрФУ, Театр музыкальной комедии;

Ленинский район: Большакова (две остановки), Гостиница «Центральная», Метро «Площадь 1905 года» (две остановки), Театр музыкальной комедии, Фрунзе, Преображенский Парк (две остановки), ЖК Сахаров;

Октябрьский район: Дом кино, Луначарского (две остановки), Восточная, Куйбышева;

Орджоникидзевский район: Метро «Уралмаш» (две остановки);

Чкаловский район: Шварца, Щорса, Автовокзал (две остановки), Метро «Ботаническая», Самолётная, Бородина, Инженерная, Димитрова, Уктус.

Всего в 2021 году в уральской столице обещают привести в порядок 73 остановочных комплекса.