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Общество / Благоустройство и ЖКХ
18 декабря 2020, 07:49

В Екатеринбурге семь тысяч жителей остались без тепла

Кошка, завёрнутая в одеяло

По данным МЧС, тепло огрнаичено с полуночи в 11 многоквартирных домах. Фото: Галина Соловьёва

В столице Урала устраняют коммунальную аварию на теплосети. Подача тепла ограничена в домах на ул. Восстания.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, параметры снижены в 11 многоквартирных домах, в которых проживают 7 025 горожан. Работы по устранению аварии должны завершиться к 11:00 18 декабря. Сообщение об ограничении теплоснабжения поступило в МЧС около полуночи.

В Екатеринбургской теплосетевой компании уточняют, что на ул. Восстания меняют 13 метров ветхого трубопровода диаметром 300 мм. Температура подаваемой горячей воды в дома - не менее +45 градусов.

Жалоб от жителей не поступало. Работы осложнились наличием электросетей в месте повреждения. Совместно с представителями электросетевой компании пришлось "обходить" электрокабель, чтобы не повредить его", - рассказали в ЕТК.

В компании также рассказали, что накануне оперативно заменили 12 метров изношенного участка магистрального трубопровода диаметром 1000 мм. Работы велись в Парковом на ул. Хрустальная.

"Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок", - говорится в сообщении ЕТК.

Областная газета Свердловской области

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