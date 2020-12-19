В дома и соцобъекты Кировграда возвращается тепло

В дома и соцобъекты Кировграда возвращается тепло. Фото: Нина Георгиева.

В Кировграде ликвидировали последствия коммунальной аварии на ул. Кировградская. В результате инцидента теплоснабжение было ограничено в 43 многоквартирных домах и 10 социально-значимых объектах.

По данным регионального ГУ МЧС России, накануне вечером на теплотрассе по ул. Кировградская был обнаружен порыв. К месту аварии на трёх машинах выезжали восемь спасателей

Установлено, что в результате происшествия под ограничения теплоснабжения попали 43 многоквартирных дома, в которых проживают 7 164 человека, из них 1 432 ребёнка. Речь идёт о домах, расположенных по улицам Дзержинского, Декабристов, Кировградская, 40 лет Октября, 8 Марта, Свердлова, Цветной Бульвар. Температура внутри квартир составляла 15-18 ºС.

Кроме того, батареи остыли в 10 соцобъектах: детсад №1 (корпус 1, 2), детсад № 10, детсад № 3 (корпус 3), школа №1, Музыкальная школа, физкультурно-оздоровительный корпус, Техникум промышленности, Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа.

На данный момент восстановительные работы завершены. Производится заполнение системы теплоснабжения.

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