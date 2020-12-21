Что изменится для пользователей «Планеты» после её поглощения Ростелекомом?

На абонентах «Планеты» партнёрство провайдера с Ростелекомом никак не скажется. Фото: Павел Ворожцов

На прошлой неделе компания «Ростелеком» приобрела 100 процентов долей крупного мультисервисного оператора связи в Свердловской области «Планета» за почти 1,8 миллиарда рублей. Эта новость нашла отклик среди интернет-пользователей данного провайдера: екатеринбуржец Алексей Яковлев обратился в редакцию «Облгазеты» с просьбой узнать, как это поглощение отразится на абонентах «Планеты».

– Только недавно перешёл на интернет-провайдера «Планета» с Ростелекома, а теперь это будет одна компания, – сетует Алексей Яковлев. – У «Планеты» очень выгодные и удобные условия для пользователей, и очень не хочется терять всё это после слияния этой компании с Ростелекомом.

Журналист «Облгазеты» обратился в техническую поддержку компании «Планета», где его уверили, что в отношении клиентов ничего не изменится. Договор, оборудование или лицевые счёта менять не нужно, останутся прежними и все каналы коммуникации с абонентами и техническая поддержка.

– Мы стали дочерней компанией Ростелекома, но на наши услуги связи это абсолютно никак не влияет, также как и на наших сотрудников. Условия обслуживания, продукты и тарифные планы у нас остаются теми же, – пояснили журналисту «Облгазеты» в «Планете».

При этом «Планета» расширит линейку цифровых сервисов за счёт продуктов Ростелекома. Например, теперь абоненты этой компании смогут подключить мобильную связь или видеонаблюдение.

– Портфель продуктовой линейки Ростелекома полностью становится доступен абонентам «Планеты», – рассказали журналисту «Облгазеты» в пресс-службе группы «Ростелеком». – Теперь абоненты «Планеты» имеют доступ к нашим услугам без заключения дополнительного договора с Ростелекомом.

Как подчёркивает Ростелеком, сделка федерального и уральского операторов связи является взаимовыгодной. Ростелекому она даёт возможности дополнительной продажи своих услуг пользователям «Планеты» и укрепляет конкурентные позиции оператора в регионе. У «Планеты» же появятся дополнительные пути распространения своих продуктов на других территориях.

«Сотрудничество с Ростелекомом открывает новые горизонты для расширения географии присутствия бренда. Мы планируем серьёзно расширить покрытие сети «Планета» в Екатеринбурге и его окрестностях», – передаёт пресс-служба «Планеты» слова генерального директора группы компаний Алексея Дёмина.